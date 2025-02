Vasvári Vivien őszintén vallott a terhességéről: "Nem alszom semmit"

A sztáranyuka tavaly októberben jelentette be, hogy negyedik gyermekével várandós. Vasvári Vivien és férje, Bodnár Zsigmond előző kapcsolataiból két-két gyermek született, és 2023 őszén érkezett meg az első közös gyermekük, Colin. Így a legkisebb jövevény Vasvári Vivien mozaikcsaládjában a hatodik gyerkőc lesz.

Vasvári Vivien nagyon nehezen alszik - Fotó: Ripost

Vasvári Vivien terhességéről vallott

Vasvári Vivien korábban azt nyilatkozta, hogy ha újra kisfiút szül, akkor később ismét bevállalná a terhességet, mert nagyon szeretne még egy kislányt is a férjével. November közepén kiderült, hogy erre könnyedén sor kerülhet, ugyanis Vasvári Vivien ezúttal is kisfiút hord a szíve alatt.

Vivien negyedik várandóssága azonban eltér a korábbiakból, s erről a közösségi oldalán számolt be. Az egyik követője ugyanis azt kérdezte, hogy mennyit tud aludni, és nem zavarja-e a hasa az alvásban. Vivi egyértelmű választ adott erre.

Nem alszom semmit. Nagy a hasam és össze-vissza forgolódom. Engem is már zavar. Most hamarabb lett nagy hasam, mint a többi terhességemnél. De már nincs sok hátra... valahogy vonszolom magamat

– írta a közösségi oldalán huszonnégy óráig elérhető történetében.

De nem csak ebben tér el ez a várandósság. Vivi korábban lábfájdalmáról is panaszkodott a közösségi oldalán.

– Megint kijött a visszerem, és most mindkét lábamon. Pedig az egyiken már Colin születése után megcsináltattam a lézeres műtétet. Viszont most nem csak ez a probléma, hanem az is, hogy a derekam annyira fáj, hogy sikítva ülök fel vagy állok fel a székről. Valami vagy be van csípődve, vagy valamit nyom a bébi. Vagy az is lehet, hogy nagyon megterhelem magam. Nem tudni, de remélem nem sokáig lesz ez, mert tényleg nagyon fáj.