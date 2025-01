„Annyira fáj…” – Vasvári Vivien meglepő vallomást tett a várandósságáról

Megint kijött a visszerem, és most mindkét lábamon. Pedig az egyiken már Colin születése után megcsináltattam a lézeres műtétet. Viszont most nem csak ez a probléma, hanem az is, hogy a derekam annyira fáj, hogy sikítva ülök fel vagy állok fel a székről. Valami vagy be van csípődve, vagy valamit nyom a bébi. Vagy az is lehet, hogy nagyon megterhelem magam. Nem tudni, de remélem nem sokáig lesz ez, mert tényleg nagyon fáj