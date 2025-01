Puha, rózsaszín apróság volt: elviselhetetlen a gyász Vajna Timi szívében, nem szűnik a bánat

Vajna Timinek nem kevés szenvedésen kellett átmennie az élete során. Bántalmazó kapcsolatban élt és megcsalták őt. Végül a világhírű magyar producer, Andy Vajna oldalán találta meg a boldogságot, és el sem képzelhetett volna meseszerűbb életet: Timi szerelmes volt és boldog, és minden olyan volt, amilyenről egy lány csak álmodni tud. De sajnos az álomból hamarosan rémálom lett. Andy Vajna ugyanis 6 évvel korábban tragikus hirtelenséggel elhunyt, Vajna Timi pedig fiatalon lett özvegy.

Plüssfigura tűnt fel Andy Vajna sírján / Fotó: Instagram

Hosszú ideig csak a kisállatai jelentettek neki vígaszt, közben pedig gyötörte a tudat, hogy akármennyire is szeretett volna édesanyává válni, nem született gyermeke. Nemrégiben azonban összeházasodott egy titokzatos férfival, akivel már jó ideje próbálkoznak a babával. Ezeddig sikertelen volt minden próbálkozás, Timi ezért fájdalmas terápiának vetette alá magát, hogy végre gyermeke lehessen. A szívében lévő gyász Andy miatt azonban sosem múlik. Halálának hatodik évfordulója alkalmából kiment a temetőbe, és megemlékezett egykori szerető férjéről. A feltöltött fényképek alapján egy puha, rózsaszín, apró kis plüssegér is a sírra került, amit talán éppen Timi helyezett oda, hogy még ennyi idő után is kedveskedjen a férjének.