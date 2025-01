Vajna Tímea otthona veszélyben van, terjed a Los Angeles-i tűz, költöznie kell

Napok óta pusztít Los Angeles több területén a tűz. Leginkább a Palisades környéke érintett, ott 23.000 hektár lángol, és szinte alig tudták egy kis részét visszaszorítani a tűzoltók. Eatonban 14.000 hektár égett, de a negyedét már eloltották. A hursti tűz egyelőre nagyjából 800 hektárt érint, de ez és a többi szám is növekedhet, ugyanis a szélcsendes hétvégét követően a hétre megint viharos, közel 100 km/órás szelet jósolnak. A tűz elleni harc két legnagyobb ellensége pedig a szárazság és a nagy szél. Ha a lángok ismét terjedni kezdenek, akkor elérik azt a területet is, ahol például Vajna Tímea is él második férjével.

Vajna Tímea háza is egyre nagyobb veszélyben van a Los Angeles-i tűz miatt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Veszélyben Vajna Tímea háza

Andy Vajna özvegye folyamatosan jelenti a követőinek Instagramon, hogy éppen mennyire jár az erdőtűz a környéktől, ahol él. Néhány napja pedig már közölte, hogy elérkezett számára is az idő, és pakolnia kell. Így ő is egyike annak a sokember embernek, akiknek menekülnie kellett a tűz elől, de hiába a hatóságok figyelmeztetése, a halálos áldozatok száma már 24-re nőtt, és további 16 embert keresnek eltűntként.

Vajna Tímea és második férje, Ráthonyi Zoltán nem fognak kockáztatni, amint kell, biztonságos helyre mennek, hátrahagyva mindenüket, és csak imádkozhatnak, hogy a tűz elkerülje a házukat. A lángok ugyanis nem kímélnek egyetlen épületet sem, amit elérnek, eddig legalább 2000 lakóingatlan, üzlet és egyéb épület semmisült meg. Köztük olyan világsztárok villáival, mint Anthony Hopkins, Paris Hilton, Leighton Meester, Leonardo DiCaprio, Jeff Bridges, Mel Gibson, Billy Crystal vagy Miles Teller.

Nemcsak a tűz jelent veszélyt Vajna Timiékre

Ha a tűz el is kerüli Vajna Tímea házát, akkor sem nyugodhat meg, amíg vissza nem költözhetnek az otthonukba. Ugyanis bűnbandák fosztogatnak azokon a környékeken, ahonnan kitelepítették a lakosságot. Százával törik fel az elhagyott házakat és üzleteket, hogy minél több értéket vigyenek magukkal. A rendőrség pedig jóformán tehetetlen jelenleg ezekkel a bűncselekményekkel szemben, hiszen a kitelepítések miatt az emberi élet megóvása a fő feladatuk.