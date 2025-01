Palvin Barbara újra a kifutón, Szőke Zsuzsi bikiniben és Cserpes Laura új jegygyűrűt villantott – Így búcsúztatták a sztárok 2024-et

Annyi bizonyos, hogy idén sem unatkoztak a hazai celebek, rengeteg fordulat volt az életükben, mind szakmai, mind magánéleti szempontból. Nézzük, kinél hogyan telt 2024!

Palvin Barbara ismét szárnyra kapott idén és a Victoria's Secret angyalaként lépett a kifutóra (Fotó: AFP / AFP)

Palvin Barbara újra fehérneműs angyalként tündökölt

A gyönyörű magyar modell nem akármilyen meglepetést tartogatott idénre, hiszen a Victoria's Secret angyalaként tért vissza a kifutóra. Ugyan Barbi 2019 óta a márka hivatalos modellje, nagykövete, a fehérnemű cég éppen ebben az évben jelentette be, hogy egy időre pihenőre vonul, mivel a minden évben megrendezett, gigászi show nézettsége csökkenni kezdett. Idén azonban, több évnyi kihagyás után a márka óriási fashion show-val készült. Barbi egy áttetsző ruhában és Shine Triangle Bralette & V-String fehérneműt viselve vonult végig a bemutató kifutóján és ezüstszínű angyalszárnyakat is kapott, amely a márka ikonikus megjelenéséhez hozzátartozik. Palvin Barbara természetesen meg sem állt egész évben, rengeteget utazott és dolgozott, többször Magyarországra is hazalátogatott. Legfrissebb videójában a legszebb pillanatait gyűjtötte össze, így kívánt boldog új esztendőt 21 milliós követőtáborának.

Szőke Zsuzsi számára a változást hozta el az óév

A csinos táncosnőt a rajongók legnagyobb örömére idén is sok helyen láthattuk, többek között a Dancing with the Stars-ban, feltűnt egy rövidre az újonnan debütált Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben és világbajnokságot nyertek a Fever Dance Group-pal. Zsuzsi év végén úgy fogalmazott: „Boldog pillanatok, önzetlen szeretet, rengeteg munka, tánc, utazás, szórakozás, de mindemellett hatalmas csalódások, hazugságok és egy hirtelen, de annál felemelőbb újrakezdés. Hiszek a sorsszerűségben, hiszem, hogy minden és mindenki akkor és úgy érkezik az életünkbe amikor készen állunk rá. Hálás vagyok ennek az évnek mindenért amit adott számomra … Most pedig kipihenten, tele motivációval és új lehetőségekkel vágok bele a jövő évbe.”

Cserpes Laura mindenkit ledöbbentett

A gyönyörű énekesnő év elején még az Ázsia Expressz-re vállalkozott édesapjával, ami sajnálatos módon nem úgy alakult, ahogy eltervezték, hiszen idő előtt kellett hazautazniuk családi tragédia miatt. Laura azonban talpra tudott állni, mi több, később meglepte rajongóit azzal az örömhírrel, hogy bizony szerelme még az utazás előtt eljegyezte, később pedig a lagzit is megtartották, a legnagyobb titokban. Bár Laura a nyilvánosság teljes kizárásával ment férjhez, nem hagyta cserben követőit sem, mutatott esküvői fotót is, illetve megmutatta, hogyan készült el a menyasszonyi ruhája. Laura boldogabb és kiegyensúlyozottabb, mint valaha, új dalaival szárnyal, és mint írja: „Köszönök mindent 2024! Sokat tanítottál, hogy mik az igazán fontos dolgok az életben..”