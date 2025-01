Szőke Zsuzsi nem tétlenkedik az újévben, az ünnepek után úgy döntött, háta mögött hagyja a zord és hideg telet, majd Thaiföldre utazott.

Szőke Zsuzsi bikiniben mutatta meg magát, a rajongók odáig vannak érte (Fotó: Szőke Zsuzsanna)

Szőke Zsuzsi párja is vele tartott

A csinos hírességet leginkább a Dancing with the Stars-ban való szereplései óta ismerjük, karrierje azonban bőven túlmutat ezen. Zsuzsi nemrég a Borsnak adott interjújában elmesélte, hogy az év eleje nem éppen láblógatással telt, hiszen régi vágya valósult meg azzal, hogy februártól saját táncstúdiót nyit. A munkálatok nagy részén túl vannak, most már csak az utolsó simítások zajlanak. Ám még mielőtt belevetné magát az őrületes munkába, kiveszi a részét a pihenésből is, amelyről most Instagram oldalán mutatott fotókat. Így a hideg télből azt kell mondjuk, nagyon is jól teszi, üdítő látvány a nyári melegben látni őt a medence partján, arról nem is beszélve, hogy milyen fantasztikusan áll rajta a lila! Szőke Zsuzsi bikiniben észveszejtő látványt nyújt, remélhetőleg tényleg ki tudja majd pihenni magát.

Most ennél többet nem is kívánhatnék

– írta legfrissebb bejegyzéséhez, a kommentszekció pedig egyenesen felrobbant a képek láttán.

– Nincs szebb egy boldog, kiegyensúlyozott Nőnél – írta az egyikőjük.

–Gyönyörű, szexi istennő –tette hozzá egy másik hozzászóló.

A kommentek között persze akad bőven rengetek szives, tüzes emoji, illetve csini, bomba baby és elképesztő jelzőkből sincs hiány. A táncosnő egyébként korábban elárulta, hogy már fél éve boldog párkapcsolatban él, sőt össze is költöztek és a karácsonyt is együtt töltötték. Szőke Zsuzsi párja nem ismert, így nem is muatta még meg szerelmét, azt azonban tudni lehet, hogy nagy a harmónia, és Thaiföldre is együtt utaztak.

Hónapok óta tervezgettük ezt az utazást, a barátaink is ott lesznek, nagyon ígéretes lesz

– nyilatkozta korábban. Reméljük, Zsuzsi folyamatosan készíti majd kintről a beszámolókat, mi addig álmélkodunk a képeken.