Meghozta ítéletét a bíróság a Sziget Fesztivál nagyszínpadán is fellépő rapsztár ügyében

A brit rapszcéna állócsillaga elismerte bűnösségét. Michael Ebenazer Owuo Junior, ismertebb nevén Stormzy, aki a 2024-es Sziget Fesztivál egyik húzóneveként óriási bulit csapott, most több hónapos eltiltással és 1 millió forintot is meghaladó pénzbírsággal nézhet szembe.

Stormzy elismerte vétségét, így most egy ideig nem fog volán mögé ülni (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Stormzy-t 9 hónapra tiltották el

A UK-drill műfaj legjelesebb képviselője még a 2024-es esztendő márciusában követett el szabálysértést, rögtön kettőt is. Stormzy-t vezetés közben igazoltatták a rendőrök a londoni West Kensingtonban, miután rajtakapták, hogy vezetés közben telefonált. A brit rapper helyzetét tovább súlyosbította, hogy autójának ablakai a megengedettnél sötétebbek voltak, így már két okból is a bíróság elé kellett (volna) állnia. A közel két méteres izomkolosszus már korábban elismerte a bűntettet – nem is igazán tudott mást tenni, hiszen a volán mögötti telefonozását megfejelte azzal, hogy a törvényileg engedélyezett 70 százalékos fényáteresztő képességű fóliák helyett ő mindössze 4 százalékossal vértezte fel luxusjárgányát, így szinte lehetetlen – nem csak belátni de – kilátni az autó két oldalán.

A rapper ügyvédje elmondta, hogy megszabadultak az autó ablakait borító sötétítéstől és elnézést is kért Stormzy nevében (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Csütörtökön tartották a rapper ügyének tárgyalását

Mint az a rapper csütörtöki tárgyalása előtt kiderült, Stormzy-t a Lamborghini Urus gépjárművével emelte ki a londoni rendőrség a forgalomból, miután rajtakapták, hogy vezetés közben telefonált. A brit zenész természetesen nem jelent meg a tárgyaláson, ám a kerületi bíró így is pontot tett az ügy végére.

A rapper 9 hónap vezetéstől való eltiltást és 2010 fontos – ami kicsit több, mint 1 millió forint – bírságot is kapott. A kerületi bíró azzal indokolta döntését, hogy Stormzy korábban is követett el kisebb-nagyobb közlekedési szabálytalanságokat, illetve a Lamborghini ablakai miatt is többször kapott figyelmeztetést a rend őreitől. A rapsztár védőügyvédje, Peter Csemiczky elmondta, hogy védence vállalja a felelősséget a tetteiért, amiért elnézést kér, valamint arra is kitért, hogy az autóról eltávolították a sötétítő fóliákat.