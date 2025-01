Börtönbe megy a Sztárban Sztár leszek! furcsa figurája

Sárkány Éva, Tiszabura sztárja egy igazi jelenség, aki 79 ezer követőt gründolt össze a TikTok-on. A tevékenységi körét nehéz lenne körülírni, hiszen a a videóiban minden benne van, amit a köznyelv csak egyszerűen trash-ként aposztrofál. Éva, vagyis becsületes nevén József önmagát leginkább Csepregi Éva-imitátornak tartja, amit valójában semmi nem indokol, hiszen sem énekhangban, sem külső jegyekben nem hasonlít az énekesnőre, de azt nem lehet tőle elvenni, hogy a főzős videói bizony szórakoztatóak. Már csak azért is, mert a leharcolt sparheltjével hűen idézi a régmúlt időket. Éva, vagyis József végül azzal nyerte el sok követő szimpátiáját, hogy a videói tanúsága szerint sűrűn igyekszik segíteni a még nálánál is szegényebb Tiszaburaiakon. De a látszat, ahogy nagyon gyakran, most is csal...

Sárkány Éva a Sztárban Sztár leszek!-ben is próbálkozott Fotó: Facebook

Sárkány Éva visszaeső bűnöző...

Nos, a TikTok-sztár most hatalmas bajban van, hiszen egy a napokban meghozott, jogerős ítélet szerint egy év börtön vár rá, miután megzsarolta Tiszabura polgármesterét, akivel évek óta haragban, majd később perben állt. Sárkány Éva kaphatott volna enyhébb büntetést, de mint kiderült, nem ez volt az első eset, hogy szembement a törvénnyel, így esélye sem volt az enyhítésre. József (Éva) bűnlajstroma ugyanis nem rövid. 2022-ben elítélték sikkasztásért, majd 2022-ben felfüggesztett börtönbüntetést kapott és a próbaideje alatt is követett el bűncselekményt – írta a szoljon.hu portál.

Sárkány Éva zsarolás vádjával állt bíróság elé Fotó: TikTok

Sárkány Éva zsarolás miatt kerül rács mögé

De vajon mi vezetett odáig, hogy Tiszabura első embere és „Tiszabura sztárja” között a végletekig megromlott a viszony. Erről a polgármester, Vavrik Géza maga mesélt a lapnak, közvetlenül az ítélethirdetés után.

– József visszajáró ügyfél volt a dohányboltomban, de a látogatásaiban nem volt sok köszönet.

Sok gondot okozott nekem, köztük anyagi kárt is.

– Előfordult, hogy kidobta a táblagépemet a szemétbe, amit a kamera is rögzített. De volt olyan alkalmazottam is, aki miatta mondott fel – ecsetelte a településvezető, akinél végül akkor telt be a pohár, amikor Sárkány Éva (József) megzsarolta egy terhelőnek vélt videófelvétellel. A netes híresség pénzt követelt a később polgármesterré választott Vavriktól, amit meg is kapott. Csakhogy a sértett értesítette a rendőrséget és módszeresen fel is jegyezte az átadott bankjegyek sorszámát, így a zsaruknak könnyű dolguk volt a bizonyítás során.