Rácz Jenő az egyik legismertebb szakács jelenleg az országban, aki már a médiában is jelentős népszerűségre tett szert. A sztárséf ügyesen egyensúlyozik a munka és a családi élet között, így nem meglepő, hogy életét igazi tündérmesének éli meg.

Rácz Jenő a napokban újabb elismerést kapott (Fotó: Szabolcs László / hot magazin)

Tegnap tartották a magyarországi Michelin Guide díjátadóját, ahol a vendéglátó szakma legjelentősebb elismerését osztották ki. Természetesen Rácz Jenő is jelen volt az eseményen, ahol az éttermével ismét ebben a rangos elismerésben részesült. A rendezvényre természetesen felesége is elkísérte, mint a legnagyobb rajongója, aki méltán lehet büszke férje teljesítményére. Így továbbra is az egyik legnívósabb vendéglátóhely maradt Budapesten Rácz Jenő étterme.

Rácz Jenő megtarthatta a rangos Michelin csillagot (Fotó: Instagram/ Rácz-Gyuricza Dóra)

Nem mindennapi ajándékot kért Rácz Jenő kislánya

Karácsony közeledtével a sztárséf is készül az ünnepekre, sőt Rácz Jenő felesége és kislánya a Mikulásnak írtak levelet, amelyekben a szívük vágyait ismerhettük meg. Míg az édesanya sok egészséget kívánt az egész családnak, addig a pici lány sokkal konkrétabb elképzelésekkel állt elő. „Egy díszt” kért levelében, majd laza kapcsolódással az alábbi felsorolta, hogy szeretne egy csillagot, mikuláscsokit, rénszarvast, másik csillagot kért. Az, hogy ez mind dísz, esetleg mind csoki, rejtély marad, minthogy az is, hogy a kis cipőkbe mi került végül. Az biztosnak tűnik, hogy élő rénszarvas nem taposta a parkettát a család otthonában.