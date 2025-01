Pető Brúnó: „Valljuk be, a fiatal anyukák csípték a kis huncut fejemet”

Pető Brúnó T. Dannyvel közösen alkotta meg a legújabb dalát, amit már most imádnak a rajongók. A MILF című sláger központi témája, ahogy a cím is mutatja, a szexi anyukák, akik még a fiatal srácok fantáziáját is megmozgatják. Így természetesen a klipbe is ilyen főszereplőt kerestek, és ugyan ki másra eshetett volna a választásuk, ha nem Köllő Babettre. De hogy miért pont ő és, hogy honnan merítették az ihletet? Brúnó most elárulta.

Pető Brúnó Ördög Nórika című dala után most Köllő Babettet szemelte ki magának Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Mint kiderült, ez valójában nem egy új szerzemény, de úgy tűnik, csak most jött el a maga ideje, ugyanis Brúnó szerint a Dani által írt részekkel lett teljes a dal.

– Ez a dal nem mostanában készült, csak nem volt még ideje és megfelelő helye, hogy megérkezzen. De mivel a tegnapi Akvárium koncert témája ez a nightclub feeling volt, ehhez ez a kicsit provokatív, szexi téma nagyon jól illik. Dani pedig úgy jött ehhez az egészhez, hogy már régen megbeszéltük, hogy szeretnénk csinálni egy közös dalt és mivel az én részem már megvolt, szerettem volna valami mást mellé, ami az én fülemnek is kicsit új. Így megírtuk Dani részét hozzá és végül még a zenei alapot is ő csinálta meg – mesélte.

Pető Brúnó dalai közt volt már hasonló

A TV2 sztárjának korábbi slágerei között akadt már olyan, ami szintén egy híres hölgynek szólt, aki nem más, mint Ördög Nóra. És akár csak Babett, ő is szerepelt a klipben. Ennek ellenére persze Brúnó fiatalabb szerelmeinek is írt már dalokat, igaz nem mind jelent meg, de talán nem is bánja, hiszen nagyon élvezi ezt az imidzset.

– Szerintem ezeknél a daloknál sokszor még a gyerekes, kis kori énünk szól belőlünk, de van egy pár olyan szerzeményem is, ami mostani lányoknak szól, mint például a Loca – vallotta be.

De őszintén, egy kicsit ránk is nőtt ez az imidzs! Amikor elkezdtem tévézni, megismert egy kicsit szélesebb közönség és valljuk be, a fiatal anyukák csípték a kis huncut fejemet

– tette hozzá viccelődve.

Pető Brúnó barátnője is Köllő Babettet javasolta a milf szerepre Fotó: YouTube

Na, de hogyan is jött a képbe Köllő Babett?

Nem éppen úgy, ahogy a legtöbben gondolnák, de Brúnó ezt is őszintén elmesélte.

A barátnőmmel beszélgettem és kérdeztem, hogy kit tudna elképzelni ebbe a klipbe, és ő mondta, hogy szerinte Babett A MILF, így esett rá a választás. Babett pedig tök jól fogadta, mert megértette azt, ami miatt anno Nóri is vállalta a szereplést, hogy ez egy jópofa dolog. Ők nem ilyen befásultak szerintem, mint sokan a tőlünk eggyel idősebb generációban, hanem a buliban nagyon szívesen benne vannak

– árulta el.