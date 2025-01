Parti Nóra: Nagyon hiányoznak a szüleim

Mucsi Zoltánnal a Bárka Színház De Sade pennája című darabjában – Fotó: archív / hot! magazin

„Belőlem valahogy kimaradt a karrierizmus”

hot!: Kinek vagy még hálás?

P.N.: Ruszt Józsefnek, akiről szintén nem tudtam, hogy a magyar színházi élet egyik legnagyobb alakja. Tőle kaptam Ilma szerepét a Csongor és Tündében. Egy-két évig volt csak jelen az életemben, aztán átment a Független Színpadtól a Budapesti Kamaraszínházhoz.

hot!: Van egy húgod is, mindketten diplomások lettetek. Büszkék voltak rátok a szüleitek?

P.N.: A húgom, Szilvi művészettörténet szakon végzett, de aztán az élet másfelé sodorta. A szü­leink sokszor feljöttek megnézni a bemutatóimat; nem elfogultság, hanem egészséges büszkeség volt bennük, ennek ellenére mindig őszintén elmondták, hogy mi a véleményük az adott előadásról. Igazán örülni annak tudtak, ha engem boldognak láttak.

hot!: Megérték, hogy boldog légy, férjhez menj, gyerekeid szülessenek.

Amikor érkeztek a gyerekeink Robival (Marton Róbert – a szerk.), tényleg nagyon boldogok voltak ők is. Sajnos korán elmentek: apa 63 volt, anya 67. Nagyon hiányoznak. Robi ugyanolyan közegből érkezett, mint én, a szülei hasonlóan szép házasságban éltek, mint az enyémek. Ha két ember egyfelé húz, az nagyon sokat számít.

hot!: Szabadúszó színészként dolgozol. Könnyű így működni?

P.N.: Korábban kiszámíthatóbb volt minden, az ember másfél évre tervezett – most jó, ha másfél hónapra előre látja az életét. Ezt meg kellett szokni, ha nem akarok szorongva élni. Örülni kell annak, ami jön, és azt tisztességesen elvégezni.

hot!: Sokszor elmondtad, hogy számodra első a család. Ezt most is így gondolod?

Belőlem valahogy kimaradt a karrierizmus, nem vagyok fontosabb magamnak, mint a családom. Ők a legfontosabbak. Nagyon gyorsan meg is nőttek a gyerekek: Regő már tizenhét éves, Matilda tizennégy.

hot!: Látni már, hogy mi lesz belőlük?

P.N.: A fiunk pénzügyes, a kislányunk is afelé kacsingat. Most felvételizik abba az iskolába, ahová a bátyja is jár. Ha nem is ez lesz a hivatásuk, olyasmivel foglalkoznak, ami az életben fontos. Anyukám volt ebben nagyon ügyes, ő köszön vissza az érdeklődésükben. Nagyon jó a gyerekekben látni a szüleimet.