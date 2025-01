Mintha nem is robbantotta volna szét a királyi családot: Meghan Markle nem bír magával

Meghan Markle Instagramra való visszatérése hatalmas hírként robbant a napokban. Sokan őt okolják a király család darabokra hullásáért, és most Meghan visszaszerezheti azt az életet, amelyet a házassága előtt élt.

Meghan Markle saját műsorral nem csak az Instagramra, hanem a képernyőre is visszatér (Fotó: Leon Bennett / Getty Images)

Meghan Markle nagy visszatérése

Az sussex-i hercegné közösségi oldalát évekkel ezelőtt, amikor férjhez ment Harryhez, érthető okokból törölte, azóta a házaspár csak egy közös, hivatalos fiókon keresztül kommunikált közvetlenül a követőkkel. A hercegné visszatérése ezért óriási szenzációnak számít, a napokban egy 2025-öt köszöntő, óceán parti videóval indította az újévet. Azóta viszont még egy újdonsággal is kedveskedett rajongóinak: nemcsak a közösségi platformra tért vissza, hanem egyenesen új műsorral jelentkezik. Meghan sorozatának premierje január 15-én érkezik majd az egyik legnagyobb streaming szolgáltató kínálatába, amelyben a hercegné különböző barátokkal és vendégekkel szerepel majd. Az életmód műsor a “Szeretettel Meghan” címet kapta és olyan hírességek tűnnek majd fel benne, mint Mindy Kaling színésznő, vagy Roy Choi neves séf is. Meghan és Mindy évek óta közeli barátok, a divat, a humor és a filantrópia iránti közös érdeklődésük már többször összehozta őket, Choi pedig már korábban is dolgozott együtt Meghannal, akivel közös a főzés iránti szenvedélye. Az előzetes videó már elérhető a hercegné közösségi oldalán.

A harmadik feltételezett vendég Alice Waters, híres szakács és aktivista, aki a bio- és fenntartható főzés pártolásáról ismert, olyan értékek képviselője, amelyek egybeesnek Meghan saját érdeklődési körével. Az egészséges életmódra és a környezetvédelemre fókuszáló Alice Waters természetesen illik egy olyan műsorba, amelynek középpontjában az életmód, az ételek és a wellness áll.

A sorozatban valószínűleg Harry herceg is feltűnik és a házaspár jótékonysági munkái, a fenntarthatóság és magánéleti dolgaik is valamelyest terítékre kerülnek majd. Meghan az újonnan induló műsoráról így fogalmazott: „Annyira izgatott voltam, hogy ezt megoszthassam veletek! Remélem, annyira szeretitek a műsort, mint amennyire én szerettem elkészíteni. Fantasztikus új évet kívánok mindenkinek!”