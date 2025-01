Mészáros Lili a családjáról vallott: „Ne érezzék azt, hogy teljesen eltűntem az életükből”

A Next Top Model Hungary 2024-es évadában Mészáros Lili vihette el a fődíjat és a Magyarország következő topmodellje címmel járó mesés lehetőségeket. Ezekből igyekezett is kihozni a maximumot, így a tavalyi évet szinte kizárólag munkával töltötte. Persze az, hogy Lili követi az álmait, idén sem lesz másként, de a családjára is szeretne időt fordítani, ugyanis nagyon bántja, hogy tavaly nem sikerült. A gyönyörű modell most a Borsnak mesélt erről az áldozatról.

Mészáros Lili Next Top Model Hungary győztesként tavaly csak a munkára tudott koncentrálni Fotó: Bors

Mészáros Lili szülei szerencsére nagyon megértőek, különösen, ha lányuk karrierjéről van szó, és igyekeznek mindenben támogatni lányukat. Így viszont Lilit még jobban bántja, hogy elhanyagolta őket.

A műsor óta nem nagyon pihentem, szóval folyton csak megyek előre, mert úgy érzem, hogy most van itt az én időm. Nagyon jól esne egy kis kikapcsolódás. Szeretném, ha 2025 úgy telne, hogy az emberi kapcsolataim is legalább annyi figyelmet és energiát kapjanak, mint a karrierem

– kezdte Lili.

– A tavalyi év onnantól, hogy megnyertem a műsort, tényleg arról szólt, hogy mindenkitől hallgattam, hogy most kell ütni a vasat és hasonlók. Ez persze valóban így volt, de próbálok arra is odafigyelni, hogy a párom, a családom és a barátaim ne érezzék azt, hogy teljesen eltűntem az életükből. De azt azért nem gondolom, hogy ezek a kapcsolatok tönkremennének emiatt, szerencsére nagyon megértő körülöttem mindenki – árulta el.

Családja mindenben támogatja a Next Top Model Hungary Mészáros Lilijét Fotó: Markovics Gábor

Mészáros Lili családja nélkül nem lenne ilyen sikeres

A Next Top Model Hungary versenyzők közül sokan már tizenévesen belekezdtek ebbe a kemény szakmába. Mészáros Lili kora alapján még maga is nagyon fiatal, de szerinte ő már megszerezte azt a stabilitást, ami ehhez a világhoz kell. Ebben persze a szerettei szintén nagy szerepet játszottak.

Azt gondolom, ahogy már a műsorban is elmondtam, hogy az eddig elért sikereim kulcsa a körülöttem lévő szeretetteljes háló és ez a mai napig így van. Ezt, amit csinálok – pláne ilyen gyorsasággal –, szinte lehetetlen lenne, ha nem állnának ennyien mellettem

– mesélte.

– Persze a megfelelő kor is kell hozzá, hogy ezt a szakmát komolyabb lelki sérülés nélkül lehessen csinálni, mert 20 évesen vagy még fiatalabb koromban nekem sem ment volna – tette még hozzá a 27 éves modell.