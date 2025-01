Kulcsár Edina kőkeményen ledobta az atomot: „Biztos válunk”

Kulcsár Edina az ország egyik legnagyobb jelentőségű influencere, és mint olyan, nagyon sokan követik őt figyelemmel. Bár sok ember szerint így is túl sok az, amennyit a magánéletéből mutogat nap mint nap, Edina azért úgy érzi, hogy nem mutat eleget, és hogy ha nem mutat közös fotókat a férjével, akkor az emberek azt gondolnák, hogy baj van a házasságukkal. Nos, minthogy Edina négy gyermekes családanya, háztartást vezet, kutyákat nevel, mindemellett nagy hangsúlyt fektet a karrierjére, természetesen a legtöbb ember tökéletesen tisztában van azzal, hogy nincs sok szabadideje az egykori szépségkirálynőnek. G.w.M is négy gyermek apja, és ő is folyamatosan dolgozik és utazik, így tehát kevés az idő a fotózkodásra. Vagy mégsem?

Kulcsár Edina és G.w.M szerelme töretlen

Mivel egy ideje már nem tett ki közös képet Kulcsár Edina és G.w.M, néhány napja a szépségkirálynő úgy gondolta, hogy ezt pótolni kell. Ahogyan a Bors is megírta, Edina úgy érzi, kevés idő jut a közös fotózkodásra, éppen ezért csináltak egy szelfit, és azt büszkén meg is osztották.

Ritka pillanatok egyike, amikor készül egy olyan fotó, amin mindketten rajta vagyunk

- írta akkor Edina, ezek a sorok pedig valósággal felrobbantották az internetet.

Nagy figyelem irányult a szelfi miatt a párra, ez pedig csak tovább bátorította őket a további képek készítésére. G.w.M és Kulcsár Edina ezért egy újabb képet töltött fel, amelyben már ostorozzák a népet és a bulvármédia olvasóit, és igyekeznek felhívni a figyelmet arra, hogy attól, hogy valaki ritkán posztol, még nincs válságban a magánélete.

Csak mert nem posztolunk együtt, akkor biztos válunk

- írja Edina, s a képen mindketten nagyon szigorú tekintetet vágnak.