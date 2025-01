"A kemény munka meghozza a gyümölcsét" - Király Viktor luxusautók között jelentette be a nagy hírt

Ma egy olyan pillanatot élhetek át, amiért egész életemben dolgoztam. [...] ma hivatalosan is a Mercedes-Benz nagykövetévé váltam. Ez nem csupán egy cím számomra, hanem egy álom beteljesülése.



Gyerekkoromban mindig csodálattal néztem édesapámat, amikor a Mercedes volánja mögé ült. Az a pillanat, amikor beindította az autót, és az a különleges hang megszólalt, számomra mindig az erőt, a céltudatosságot és a sikert jelentette. Már akkor tudtam: egyszer én is szeretnék egy Mercedesben ülni, nemcsak sofőrként, hanem mint valaki, aki ezt a szellemiséget képviselheti.



Ez az álom nem jött volna el kemény munka, kitartás és a támogató emberek nélkül, akik mindig hittek bennem. Nem titok, hogy az utam tele volt kihívásokkal, de mindig emlékeztettem magam arra, hogy az álmok akkor válnak valóra, ha hajlandó vagyunk megküzdeni értük.



Ma, amikor a Mercedes-Benz emblémája alatt álltam, és megkaptam ezt a címet, eszembe jutott minden apró lépés, minden énekóra, minden koncert, minden álmatlan éjszaka. Ez az út megtanított arra, hogy soha ne adjam fel, és minden nehézségen túl ott vár egy ilyen pillanat, amely mindenért kárpótol.



Köszönöm [...] a családomnak az inspirációt, és mindenkinek, aki mellettem állt az utamon. Ez az elismerés nemcsak az én sikerem, hanem mindannyiunké, akik hisznek abban, hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét.



Álmodjatok nagyot, dolgozzatok érte kitartóan, és egyszer ti is elérhetitek azt, amire mindig is vágytatok!