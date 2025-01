Heti Top: Történelmi ereklyét talált a Kincsvadászok kereskedője, balhé a TV2 műsorában

Véget ért a Házasság első látásra műsora

A Házasság első látásra 2. évada még fordulatosabban alakult, mint az első szezon, de a szereplők között most is akadtak olyanok, akik nem egyformán döntöttek. Mondjuk ez Mikire és Ramira nem igaz, hiszen ők alig két hét után elváltak, ahogy Zoli és Orsi számára is egyértelmű volt a szakítás. Marica és Zoltán párosából a fogdoki folytatta volna a házasságot, míg Geri és Reni esetében a 26 éves lány bízott az igenben. De nyugi, volt happy end is: Judit és Szabi, illetve Reni és Brumi is két igennel távozott a döntésük helyszínéről.

