Így élte meg Szabó Ádám, hogy édesapa lesz: „Bőgtem a boldogságtól”

Boldogabb és szerencsésebb nem is lehetne Szabó Ádám, mintha egy tündérmese főszereplője lenne. Az élete sokak számára irigylésreméltó lehet. 2022-ben megismerkedett élete nagy szerelmével, Jenniferrel, 2023-ban olyannyira jól működött a kapcsolat közöttük, hogy úgy érezték, össze is kötik az életüket és összeházasodtak. 2024-ben újabb fordulat történt az életükbe, szülői szerepre vágytak, és már az első nekifutásra össze is jött a baba, nyár közepére várják a kisfiukat. Mintha a Jóisten is egymásnak teremtette volna őket és az égiek is mellettük lennének, segítenék őket a közös útjukon. Nem is csoda, hogy amikor kiderült, érkezik a baba, mindketten sírva fakadtak.

Szabó Ádám és felesége, Szabó Jennifer hamarosan szülők lesznek, boldogabbak nem is lehetnének Fotó: Kniezl Flóra/hot magazin

Bőgtem a boldogságtól.

– Anyukám pedagógus, így az ő révén nagyon sok gyerekkel találkoztam én is. Nekem is van két testvérem, tehát világéletemben családcentrikus voltam. Ráadásul, amikor megtudtam, hogy álmaim nőjétől lesz gyermekem, és realizáltam, hogy be fog következni, eltörött a mécses. Keresve se találnék jobb anyajelöltet a feleségemnél. Annyira csodálatosan bánik velem, a kiskutyáinkkal, valamint a közös életünkkel is, meggyőződésem, hogy remek anya lesz – mesélte boldogan Ádám a hot! magazinnak.

Szabó Ádám és felesége visszament oda, ahol minden kezdődött!

A leendő anyuka és apuka úgy döntött, hogy visszarepülnek oda, ahol először nyaraltak kettesben együtt, és ahonnan először posztoltak közös fotókat a közösségi oldalaikra, de már párként. Cipruson gyönyörű közös képeket készítettek ismét, amiket a követőikkel is megosztottak. Szabó Ádámék ugyanazon a helyszínen, ugyanolyan szépek és szerelmesek, mint másfél évvel ezelőtt voltak, csupán ezúttal már hárman, kis családként láthatjuk őket.