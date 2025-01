Szörnyen indul 2025: Két hét sem telt el az évből, de minden napra jutott egy rossz hír

Úgy tűnik, idén sem boldogsággal indítjuk az évet, hiszen épphogy beléptünk 2025-be, máris özönlenek az aggasztó hírek. A jelek szerint most rá jár a rúd a sztárokra. Horváth Éva balesete óta még mindig nem lélegezhet fel, de Gianni is kórházba került a napokban. Sőt, még halálhír is érkezett újév óta.

Horváth Éva családja nagyon aggódik, az édesanya még mindig nem gyógyult meg, de Gianni és Xantus Barbara is ráijesztett a rajongókra Fotó: Markovics Gábor

Xantus Barbara újévi koncertjére igyekezve szenvedett autóbalesetet január elsején, de csodával határos módon egyáltalán nem sérült meg. A kocsija viszont összetört, így kétséges volt, hogy gond nélkül eljut-e a fellépésre, majd haza. Igaz, fizikailag minden rendben a színésznővel, de természetesen nagyon megijedt, és nem lesz könnyű feldolgoznia ezt az esetet. Ezzel szemben Gianni Annoni nem csak kórházba került, de meg is kellett műteni a napokban. Szerencsére a sztárszakács nem szenvedett balesetet, mindössze egy rutinműtétről volt szó, de így is hosszú felépülés vár rá, míg újra talpra állhat.

Gianni műtétje szerencsére gond nélkül zajlott, 10. alkalommal operálták Fotó: Instagram

Horváth Éva még nem nyugodhat meg

A modell még az év végén szenvedett balesetet Balin, ami után haza is repül Magyarországra, hogy itt ápolják tovább. A sztáranyuka számára az új évben derült ki, hogy egy fertőzés következtében akár még a lábát is elveszítheti, így egyelőre nem lélegezhet fel, de az orvosok mindent megtesznek érte.

2025-ben lesújtó halálhíreket is kaptunk

Már január másodikán szívszorító halálhírrel kellett szembesülnünk, ugyanis Keleti Ágnes, az ország legidősebb olimpikonja 103 évesen elhunyt. Az egykori sportoló a 104. születésnapja előtt mindössze egy héttel távozott, így január 9-én az ünneplés helyett utolsó útjára kísérték. Ezek után újabb szomorú bejelentés érkezett, ugyanis Kis Grófo nagybátyja – miután a hét elején kórházba került –, tegnap este elhunyt. Az ismert mulatós zenésznek tavaly nagy fájdalmat okozott, amikor kiderült, hogy édesapja sírját felnyitották. Ezek után a család remélte, hogy a 2025-ös év kegyesebb lesz hozzájuk, de most úgy tűnik, hogy újabb nehéz időszak vár rájuk.