Hevesi Tamás: „Rosszul vagyok azoktól, akik kérkednek a vagyonukkal”

Karácsonykor sokkoló élményben volt része az énekesnek: egy benzinkútra betérve látta, hogy egy hajléktalan fekszik a shop falánál. A férfi nem kért tőle semmit, de Hevesi Tamás nem ment el mellette szó nélkül. Azóta is sokszor visszagondol az esetre.

Hevesi Tamás ha teheti, jótékonykodik, legutóbb egy bácsinak vett kaját Fotó: Markovics Gábor / hot magazin

– Vásároltam neki némi élelmiszert, és minden pénzt odaadtam neki, ami nálam volt, de ez csak pillanatnyi könnyítést jelentett – mesélte a műsorvezető-énekes, akinek szerencsére soha nem kellett nélkülöznie. – Engem arra neveltek, hogy több lábon kell állni. A feleségem és én is átlagos családból jövünk; amink van, azt becsületes munkával kerestük meg. Hálát adunk a Teremtőnek, és megbecsüljük. Rosszul vagyok azoktól, akik kérkednek a vagyonukkal.

Hevesi Tamás felesége, Kriszta is szívesen segít, ha tud Fotó: archív / hot magazin

Hevesi Tamás adományoz, ha teheti

Ő maga is sokat adományoz, de ennél többet is tenne a hajléktalanokért.

– Gondolkodom, de nem látom, mi lehetne az igazán jó megoldás. Szívesen lennék egy ilyen ügy zászlóvivője – jelentette ki.

Azóta is mindig, ha arra jár, odanéz arra a helyszínre, ahol a hajléktalannal találkozott.

– Szörnyű érzés lesz, ha egyszer nem lesz ott, de az is lehet, hogy éppen jobbra fordult a sora. Másnak talán fel sem tűnne a hiánya, ám én sosem fogom elfelejteni az arcát – mesélte az énekes.