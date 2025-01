A Házasság első látásra idén is óriási érdeklődésre tett szert, Reni és Brumi kapcsolata pedig a kisebb zökkenőket leszámítva igazi tündérmesévé avanzsálódott. Renivel az átélt kalandokról, nehézségekről és érzésekről beszélgettünk.

Házasság első látásra Reni és Brumi kitartott egymás mellett, mindketten igent mondtak a fináléban (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Reni hálatelt szívvel tekint vissza

A csinos feleség elárulta nekünk, milyen volt részt venni a műsorban, milyen érzésekkel állt Brumival szemben a végső döntésnél és milyen félelmek voltak benne.

Hogyan indultál neki az egésznek, miért jelentkeztél a műsorba?

– Alapvetően bíztam benne, hogy hasonlóképp alakulnak majd a dolgok, mint ahogy végül tényleg megtörténtek, pont ezért jöttem a műsorba. Amikor megtudtam a hírt, hogy megtalálták a férjemet, örültem és reméltem, hogy olyan személy fog majd ott állni, akiben valóban felfedezhetem majd a szépet, akivel megkedveljük és megszeretjük egymást. Úgy voltam vele, ha kapok egy társat, akivel jól együtt tudok működni, az egy tök jó dolog, de ha olyat kapok, aki mindemellé még tetszik is, az igazi főnyeremény. Erre adtam volna a legkevesebb esélyt, hogy ilyen érzéseket tápláljak valaki iránt, ráadásul hat hét alatt. Nálunk nem arról volt szó, hogy végigcsináltuk tisztességesen ezt a hat hetet, hanem itt tényleg érzelmek indultak el ennyire rövid időn belül, pedig én általában óvom magamat ezektől.

Nem volt benned félelem?

– Dehogyisnem, sok mindennel kapcsolatban. Bár töltök fel tartalmakat a TikTokra és az arcom nem volt teljesen mindenkinek ismeretlen, hiszen 72 ezer követővel rendelkeztem már induláskor, illetve több kisebb műsorban is szerepeltem már, ettől én még egy civil ember vagyok és ez egy teljesen más helyzet volt. A rengeteg kamera nekem is ismeretlen volt, noha megfelelési kényszer nem volt bennem, azért izgultam, nehogy valami hülyeséget mondjak vagy például hasraessek. Féltem attól is, hogy mi van, ha valaki olyan fog várni az oltárnál, akivel nem biztos, hogy működni fog a dolog, akár külsőleg, akár habitusát tekintve, ilyenre volt azért példa az előző évadban is. Meg persze tartottam tőle, hogy mi lesz, ha a férjem nem olyan nőt kap majd a személyemben, akit várt volna.