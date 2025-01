"Kezdek felállni ebből" - Kitálalt volt férjéről a Házasság első látásra sztárja

Házasság első látásra Marica volt egyértelműen a nézők kedvence a TV2 kísérletében, mégsem örültek volna annak, ha a jogász végül a férjével marad. Dezső Marica számára ugyanis egy boldog kapcsolatot szerettek volna, ami volt házastársa mellett nem volt sajnos adott. Még annak ellenére sem, hogy a közös életük szépen indult, és akár még szerelemmé is kinőhette volna magát a dolog, ha fogdoki Zoli nem alázza meg a Házasság első látásra szereplők és egy egész ország előtt a feleségét. Mert ez történt, a férfi valamiért úgy érezte, az egész világgal tudatnia kell, hogy Maricát nem tartja eléggé nőiesnek, és nem tud úgy ránézni, ahogy egy házastársra kéne. Érthető módon ezektől a szavaktól teljesen kikészült a jogász, aki minden bizalmát is elvesztette férje irányába, és már a kísérlet közben sejteni lehetett, hogy ebből válás lesz. Talán abban mind egyetértünk, hogy ez volt a legjobb döntés a páros számára, már csak azért is, mert Maricát annyira megviselte ez a kapcsolat, hogy fél év kellett ahhoz, hogy talpra álljon.

Fotó: TV2

Házasság első látásra Marica gyermeket szeretett volna

Házasság első látásra Zoltán tönkretette Maricát?

A csinos jogász a TV2 kamerái előtt tálalt ki most a férjéről, és arról, hogy mi történt a műsor forgatása óta. Nos, egyelőre Marica a saját gyógyulására koncentrál, ugyanis nagyon megzuhant a házassága miatt, főleg úgy, hogy visszanézte az adásokat. Azt mondja, soha nem csalódott akkorát, mint Zoltánban, de még ennek ellenére is igyekszik a szép dolgokra emlékezni.

– Az első csalódás még a forgatások alatt volt, amikor Zolinak volt egy beszélgetése a többiekkel. Akkor nem úgy tüntetett fel, mint ahogy illett volna egy férfitól. Ez számomra egy mélypont volt. A másik az volt, mikor visszanéztem a műsort. Emberben nem csalódtam akkorát, mint Zoliban. Ezért nagyon nehéz volt ez az elmúlt időszak, viszont most már kezdek felállni ebből, és igyekszem a jóra emlékezni – fogalmazott Marica, aki úgy vágott neki ennek a kísérletnek, hogy végre megtalálhatja az igazit, akivel aztán gyermeket is vállalhatnak majd. Sajnos ehhez nem Zoli volt számára a megfelelő pár, azonban a jogász nem adja fel az álmát. Nyitott egy új párkapcsolatra, az ismerkedésre, de valószínűleg a fogorvosok nem szerepelnek már a listáján.

Nyitott vagyok, pozitívan állok az élethez, a párkereséshez. Szerintem nagyon fontos, hogy az embernek legyen társa. Egy jó társa...

– tette hozzá Marica.