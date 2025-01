Szeretnéd a Házasság első látásra sztárjának gyűrűjét? Ezt kell tenned érte!

Házasság első látásra Renáta számára a TV2 kísérlete nem pont úgy végződött, mint egy tündérmese... Mondjuk nem is kezdődött úgy. A fiatal lány ugyanis egy bántalmazó kapcsolat után döntött úgy, hogy belevág a műsorba, és a szakértők segítségével megtalálja az igazit. Ehhez szinte minden adott is volt, hiszen a három pszichológus egy végtelenül kedves és odaadó férfit választott Reni mellé, azonban a lány nem volt túlságosan elragadtatva tőle, mikor meglátta Gerit az oltárnál. Neki ugyanis a barna hajú, barna szemű, egzotikusabb külsejű férfiak jönnek be, férje pedig a szőke herceg, fehér lovon típus inkább. Éppen ezért gondolta azt Renáta, hogy jó ötlet lesz majd az esküvőjükön az exének fotót küldeni, vagy éppen a lagzi után rámozdulni a házastársa legjobb barátjára. Elsőre ez durván hangzik, viszont az idő sokat segített a lánynak abban, hogy megpróbáljon nyitni, majd közel kerülni a férjéhez. Ez körülbelül a kísérlet végére sikerült, ám akkor jött Nagy Reni számára a hideg zuhany.

Házasság első látásra Renáta gyűrűje egy tóban landolt (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Renáta gyűrűjét most bárki megszerezheti

Ott tartottunk, hogy a végső döntés a 26 éves lány számára nem volt túl kellemes, hiszen végig hallgatta a férjétől, hogy miért nem szeretné már vele folytatni ezt a házasságot. No, ekkor Renáta széttépte a Gerinek írt levelét, majd a jegygyűrűjét bedobta a vízbe. Mint kiderült, ez azért volt, mert a TV2 csinos sztárja sokkal inkább az igen felé hajlott, ám miután meghallotta férje szavait, teljesen kiábrándult.

– Úgy gondoltam, hogy ha már az lett a döntés, hogy elválunk, akkor a gyűrűmnek méltó helye lesz a tóban. Szerintem az egész házasságunkat végigkísérte a víz, hiszen hajón esküdtünk, de nem tudok úszni, félek a víztől, ami miatt össze is vesztünk. Ráadásul az összes pár közül csak mi kerültünk a tó mellé a döntés napján is. De nem akartam, hogy ez ennyire nagy dolog legyen – mondta lapunknak korábban a lány, aki talán nem is gondolta, de visszakaphatja még a jegygyűrűt. Bizony, a helyszínen ugyanis megnyitották újra a horgászok előtt a tavat, így bárkinek a horgára akadhat a csinos ékszer...