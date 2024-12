Gelencsér Timi december 21-én ünnepelte születésnapját, ami nagyon közel esik a karácsonyhoz, így aztán rendszeres gyerekkori élménye volt, hogy az ajándékokat összevonva kapta. Timi ma már értelemszerűen nem tulajdonít ennek nagy jelentőséget, hiszen míg a születésnap csak róla szól, addig a szeretet ünnepe az egész családról.

Gelencsér Timi karácsony után azonnal elutazik párjával, együtt töltik a szilvesztert (Fotó: Markovics Gábor)

Párjával ez volt a harmadik közös karácsonyuk

A műsorvezető folyamatosan dolgozik, év végéig pörög, de az ünnepre azért mindig igyekszik lassítani a tempóból.

Én annak örülök a legjobban, hogy ilyenkor össze tud gyűlni az egész család. Egyre többen vagyunk, mindenkinek párkapcsolata van, nővéremnek gyereke, így egyre nehezebb összehozni

– kezdi Timi, aki a karácsonyozást már egy nappal hamarabb kezdte, mert csak így tudtak mindenhova eljutni.

– Apukámmal december 23-án ünneplünk, Anyukámmal pedig 24-én szoktunk, de mivel a nővéremék már külön kis családi egységet alkotnak, ők már szűk körben töltötték a Szentestét. Idén már mi is otthon maradtunk 24-én a párommal és Fügével, hiszen ez volt a harmadik karácsonyunk együtt. Füge kapott egy hatalmas csontot, nagy piros masnival, de mást nem igazán, mert neki amúgy is minden nap karácsony van. December 25-én Anyukámnál voltunk, 26-án pedig a párom szüleinél Hatvanban. Másnap, 27-én meg már indulunk is síelni, szeretem így várni az év végét és így indítani az év elejét.”

Timi elárulta, hogy ajándékok tekintetében párjával mindig meglepik egymást, nincsenek kívánságlistáik.

Év közben mindig figyeljük, hogy minek örülne a másik. Egyszer például kaptam tőle egy olyan pulcsit, amit csak Amerikában lehet kapni. Korábban meg akartam rendelni, de annyira macerás volt, hogy egy idő után elengedtem. A párom testvére viszont kint él, amerikai állampolgár és valahogy sikerült elintézni és végül megkaptam ajándékba.

De volt olyan is, hogy én tudtam, hogy szeretne egy bakancsot, láttam, hogy kifotózta, de nem vette meg, én viszont igen. Nagyon tudunk örülni egymás ajándékainak. Ha majd közös házunk lesz, lehet, hogy közös kanapét kérünk egymástól, egymásnak, de ilyesmit egyelőre csak később tudok elképzelni."