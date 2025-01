Galambos Lajos volt felesége Galambos Boglárka november 28-án hunyt el, mindössze 58 évesen. A trombitás családját nagyon megrázta hír, és azóta is gyászolnak. Lajcsi gyerekei továbbra is hallgatnak a tragédiáról, de az édesapa most megtörte a csendet.

Galambos Lajos volt felesége halála óta most beszélt először a gyászról és gyermekei állapotáról Fotó: Ripost

A Dáridó atyja, Galambos Lajcsi jelenleg is börtönbüntetését tölti, reintegrációs őrizetben, az otthonában. A trombitaművész ennek köszönhetően sok időt tölthet gyermekeivel, Boglárkával, Istvánnal és Lajossal, így a gyászban is tudják egymást támogatni.

– Nagyon hirtelen meghalt a volt feleségem, ami azért is érint engem kifejezetten mélyen, mert látom, hogy a gyerekek nagyon nehezen dolgozzák fel – kezdte Lajcsi a Tények Plusznak megtörten.

Nem volt várható ez az esemény, nagyon hirtelen történt sajnos. Nagybeteg volt, az orvostudomány mindent megtett, de ez egy váratlan helyzet volt. A gyerekek vitték be a kórházba, és néhány óra alatt összeomlott, tehát ez nem egy hosszú folyamat volt. A gyerekeink az utolsó pillanatig ott voltak vele, az utolsó leheletéig

– mesélte szomorúan.

Galambos Lajos gyerekei küzdenek a gyásszal

Annak ellenére, hogy édesapjuk szerencsére mellettük tud lenni, Galambos Bogi, Lajos és István számára semmivel sem könnyebb a gyász. Persze két hónap kevés is lenne, feldolgozni egy édesanya halálát.

A gyerekek ezen nincsenek túl, és mindig szóba kerül, felidézik, sztorizunk. Nem tudják feldolgozni, mert mondhatni árván maradtak, annak ellenére, hogy nagy gyerekek

– mondta Lagzi Lajcsi lánya és fiai állapotáról.

– Én soha nem felejtem el, hogy a sikereim töredékét sem értem volna el, ha nem áll mögöttem egy ilyen asszony, aki a családról úgy gondoskodik, hogy én nyugodtan járhassak fellépni – tette még hozzá könnyeivel küszködve.

Galambos Lajcsi családja már sosem lesz a régi, de a tragédia óta még jobban összetartanak, mint valaha Fotó: MW archív

Galambos Boglárka halála óta valami megváltozott

A trombitás elárulta, hogy a tragédia után maga is az elmúláson kezdett gondolkozni. A trombitaművész január 25-én lett 64 éves, és egyre inkább úgy érzi, hogy túl gyorsan telik az idő.

Ez az esemény azért mást is felébresztett bennem, mert a családban én vagyok a következő, én megyek el legközelebb. Ez pedig nagyon sok döntésemet és gondolatomat befolyásolja

– vallotta be.