Galambos Lajos a születésnapjáról: Az a legszebb ajándék, ha együtt vagyunk a családdal!

Galambos Lajos börtön utáni élete teljesen más: amíg bent volt, addig nem találkozott imádott gyermekeivel, de tartották a kapcsolatot. A zenész, amióta viszont újra kint van, amikor csak lehetséges, minőségi időt tölt Bogival, Istvánnal és Lajossal, így van ez ma is, Lajcsi 64. születésnapján.

Galambos Lajos gyermekei már nagyok, ma együtt ünneplik a zenész születésnapját Fotó: hot archív

Galambos Lajos szeretteivel ünnepel

Már napokkal a születésnapja előtt elkezdett készülődni a nagy napra a trombitaművész. Galambos Lajos ugyanis szeretné, ha mindenki jól érezné magát.

– A legjobb napom van, minden nap jó napom van, mert minden napban meg lehet találni a jót, meg a még jobbat – kezdte a Borsnak Lajcsi.

Ma egy szűkebb ünneplés lesz a gyerekeimmel, jönnek mind a hárman. Holnap pedig egy szélesebb körű szülinapozás lesz az öcsémmel, barátokkal, több, mint 20-an leszünk. Én már előkészültem nagyon sok mindennel, van, aki segít nekem, de a dolgok nagy részét én főzöm meg, én készítem. Lesz pácolt hús például, de az is egy program, hogy azt mindenki saját magának süti meg. Nagyon jó lesz, mert az a legfontosabb, hogy együtt lesz a család.

Lajcsi arról is mesélt, hogy gyermekkorában milyenek voltak a születésnapok, amire a szülei mindig nagyon készültek.

– Amikor én születtem, 1961-ben, hatalmas hó volt, olyannyira, hogy anyukámért a mentő nem is tudott bejönni. 70-80 centis hótakaró volt az utcákon, ki kellett menni anyunak a sarokra, meg is születtem kevesebb, mint 7 hónapra, kevesebb, mint 2 kilóval. Szóval elég problémás gyerek voltam, akkor még ez elég nagy probléma volt. S mivel ilyen picike voltam, mindig nekem lehetett elsőként választanom a családi asztalnál! Nekem már akkor is az volt a legszebb ajándék, amikor együtt volt a család, annak nagy jelentősége volt, mert én úgy éreztem, hogy miattam jöttek össze, akkor nagyon fontosnak éreztem magam gyermek létemre, hogy miattam van ott mindenki!

A trombitaművész életében a fontossági sorrendek megváltoztak, már nem a fellépés az első Fotó: MW archív

"Változtak a fontossági sorrendek"

A trombitaművész azt mondja, az nem változott meg benne azóta sem, hogy az együtt töltött idő a legfontosabb.

– Az, hogy a szeretteimmel tölthetem az időmet, hogy együtt szerzünk élményeket, számomra ez a legértékesebb! Ez odabent érett bennem, és nyilván, a bent töltött hónapok után ennek a jelentősége még nagyobb lett.