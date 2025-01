Galambos Lajos számára a decemberi ünneplés két éve nem lehet felhőtlen. 2023-ban Baracskám, börtönkórházban érte a karácsony és az újév, tavaly pedig a gyász árnyékolta be a szeretet ünnepét. November legvégén érkezett a hír, a trombitás volt felesége, Boglárka 58 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Lajcsi most őszintén vallott az elmúlt napokról, s cikkünkben azt is elolvashatod, hogy lánya, Boglárka mit tervezett a szilveszterre még a tragédia, azaz édesanyja elvesztése előtt.

Galambos Lajos az év végi szomorkás ünneplésről mesélt (Fotó: Ripost)

Galambos Lajos volt feleségét gyászolja

A reintegrációs őrizetben lévő Lajcsi őszintén mesélt az ünnepekről, melyet fájdalom járta át.

– Bogi, a volt feleségem halála azért picit átírta, sőt, nagyon átírta a forgatókönyvet. De azért azt el kell mondanom, hogy külön életet éltünk. Bogi is, és én is. Ennek ellenére a halála megrázott mindenkit a családban, különösen a gyerekeket. Éppen ezért ez a szilveszter olyan más volt – fogalmazott az egyik magazinműsorban.

Mint mondta, a neveltetése azt követeli, most tartson gyászidőszakot, ennek részeként pedig fellépéseket sem vállal. Ezt egyébként sem tehetné meg csakúgy a reintegrációs őrizet korlátozásai miatt. Mindennek fényében a szilveszter is muzsikaszó nélkül telt el, s még hónapokig nem lép a publikum elé zenélni. Azt azonban pontosan tudja, mikor lesz a nagy visszatérés:

Május elsejéig nem vállalok fellépést, május elsején viszont már van a naptáramba beírva valami

– árulta el a Fókuszban, ahol hozzátette, szerényen, két fiával és a párjával töltötte a szentestét.

Ezt tervezte szilveszterre Galambos Boglárka

A trombitásnak és volt feleségének, Boglárkának három gyermeke született, István, Lajos és Boglárka. Utóbbi november végén Merő Péter divattervező különleges bemutatóján mesélt még a Borsnak az ünnepekre vonatkozó terveiről: szilveszterkor szüleivel koccintott volna.

Galambos Boglárka egy héttel a tragédia előtt még úgy tervezte, édesanyjával koccint szilveszterkor (Fotó: Markovics Gábor)

– Az ünnepekkor, így szilveszterkor is inkább a családommal és barátaimmal szeretek lenni. Sokkal jobban érzem magam egy házibuliban vagy közös vacsorán, mint zajos, zsúfolt helyeken. Rosszul élem meg, amikor sok ember lökdösődik, hozzám ér. Szilveszterkor pedig kifejezetten nem szeretek elmenni szórakozóhelyre, mert olyankor az is odamegy, aki egész évben nem volt bulizni. Én pedig nem szeretem a tömeget követni, inkább különcködöm és rendezek egy saját bulit, és ezek mindig nagyon jól sikerülnek! Most is úgy tervezem, hogy a szüleimmel, testvéreimmel és barátaimmal koccintok éjfélkor – mondta alig egy héttel a tragédia előtt a divattervező lány, aki akkor még nem sejtette, hogy a sors felülírja a terveit.