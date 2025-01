„Így gyászolok, én így dolgozom fel” – Forgács Gáborral Facebookon beszélget a lánya

Forgács Gábor lánya, Győrfi-Forgács Beáta még nem szívesen néz szinkronizált filmeket, mióta édesapja elhunyt. Úgy érzi, nem áll készen arra, hogy meghallja újra a legendás színész hangját. Édesapja párja, Ildikó viszont azt mondta a művész gyászoló lányának, hogy szerinte örülne, ha nézné, és simogatná a hangjával.

Az elhunyt Forgács Gábor óriási űrt hagyott maga után / Fotó: Máté Krisztián

Forgács Gábor lánya nem tud túllépni a veszteségen

A közelmúltban furcsa eset történt meg vele. Gyermekei kérésére mégis együtt néztek egy filmet, amikor is az egyik animált szereplőben (egy kis képzeletbeli barátban) az édesapja hangját vélte felfedezni, melyben a karakter sírva mondta el, mennyire hiányzik neki a szeretett barátja.

Az alábbi mondat hangzott el a karakter szájából: – Úgy szeretném, ha még egyszer utoljára láthatnám, elmondanám neki, hogy mindig vele voltam és mindig is vele leszek – mesélte a különös hangbéli találkozásról könnyeivel küszködve Bea.

Aztán mégis kiderült, hogy nem az elhunyt édesapja hangja volt. Ez pedig azért érdekes, mert soha nem hallotta félre Forgács Gábor hangját, mindig felismerte a színész orgánumát. Elmondása szerint mégis ezt a mondatot az édesapja hangján kellett hallania, ami valamelyest megnyugvást jelentett számára. Bea az egyik legszebb és legmeghatározóbb emlékét is felidézte lapunknak, ami édesapjához kötődik.

– Gyerekkoromban gyakran látogattuk a nagymamámat, akinél egy öreg lift volt a házban, ami szinte soha nem működött. A negyediken lakott, így gyalogolni kellett. Én mindig kérleltem: „Apa, emelj fel, emelj fel!” Apu pedig megtette, és minden lépcsőfordulóban azt mondta, hogy kifogyott az üzemanyag, meg kell puszilja a szememet, hogy abból újratöltődjön. Úgyhogy tulajdonképpen minden utolsó lépcsőfoknál nyomtam a szájához a szememet, hogy kapjon üzemanyagot, nehogy letegyen – mesélte Beáta, akiben a mai napig nagyon élénken él ez az emlék.

A PR managerként és fotósként is dolgozó kétgyermekes anyuka szerint a férje is egy humoros ember, aki ilyen szempontból hasonlít Forgács Gáborra. Továbbá a férje is ugyanazt a nyugalmat, harmóniát és magabiztosságot árasztja magából, amit édesapja is sugárzott. A színművész egy olyan férfi volt, aki mellett minden nő biztonságban érezhette magát. Elmondása szerint Forgács Gáborból igazi férfierő áradt, és egy bástya volt Beáta életében.