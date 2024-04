Egy egész ország imádkozott érte: megtette a bejelentést a kórházból Csonka Bandi

Csonka Andrást az utóbbi időben többször is látták kórházba menni. A rajongók természetesen nagyon aggódni kezdtek, hogy mi lehet kedvencükkel, később pedig elárulta, hogy ágyéksérve van. Ez egy roppant kellemetlen komplikáció, és egy bizonyos állapotában muszáj kezelni, különben a helyzet súlyosbodik, és akár az életünket is veszélyeztethetjük. Csonka Bandinak is ilyen ágyéksérve volt, amit most meg kellett műteni. A kórházból azonban bejelentkezett, és elmondta, hogy túl van az operáción.

Csonka Bankdit megoperálták / Fotó: Instagram