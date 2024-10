Ennyi volt: Elköltözik Csepregi Éva, egyedül fog élni

Idén is háttérbe szorult a pihenés a Neoton Família énekesnőjének életében. Csepregi Éva azonban ezt egyáltalán nem bánja, viszont ha úgy érzi, hogy egy kis nyugalomra vágyik, visszavonul az otthonába, ahol tökéletesen feltöltődhet.

– Folyamatosan zajlik az életem, ezért viszonylag keveset vagyok egyedül.

Korábban előfordult, hogy kerültem az egyedüllétet, de ma már kifejezetten szeretem, ha egy kis ideig nincs körülöttem senki. Ilyenkor nyúlok a kedvenc könyveimhez, olvasgatom a magazinokat vagy a kiskutyámmal foglalkozom.

Most már teljes mértékben feltölt az egyedüllét. Persze, ha úgy érzem, hogy már nem ad több energiát, és kezdek kicsit elmagányosodni, azonnal összehívok egy társaságot, és akkor velük töltődöm tovább – kezdte a hot! magazinnak az énekesnő, majd elárulta, milyen nagy eseményre készül.

– Sok minden történt velem ebben az évben, és még történik is! Most a szakmai projekteken kívül egy költözés is előttem áll.

Nemsokára új otthonba költözöm, tehát elhagyom a kis lakásomat, és egy kicsit nagyobb házban élek tovább.

Ezenkívül más nem változik meg az életemben, tehát továbbra is egyedül élek, csak ezentúl egy kicsit jobban elférek. A pakolástól a tervezésig mindent magam intézek el, ami nem kevés munka, de bírom a strapát!

A pozitivitása az élet minden területére kiterjed. Például mindig boldog, amikor eljön a születésnapja, az éveket pedig nemes egyszerűséggel nem számolja.

– A mai napig fontosnak érzem a születésnapom megünneplését.

Saját magamat is minden évben örömmel köszöntöm fel. Nekem az új év nem január elsejétől indul, hanem október 22-én, vagyis a születésnapomon. Számomra ez az év legfontosabb ünnepe, még a karácsonyon is túltesz!

Ugyanígy fontosnak tartom a családomon, a baráti körömön és a zenekaromon belüli szülinapok megünneplését is. Mindig veszünk egymásnak ajándékot vagy elmegyünk közösen valamilyen programra. Tavaly például Békéscsabán wellness-eztünk, hiszen akkor kerek számot ünnepeltem. Idén nem lesz ekkora a felhajtás, de ettől függetlenül megadjuk a módját az ünneplésnek – jelentette ki.