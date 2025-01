Bochkor Gábor társa a stúdióban fakadt sírva

Idén májusban lesz éppen nyolcvan éve annak, hogy véget ért a II. világháború és ezzel lezárult a történelem egy olyan viharos korszaka, amelynek gyötrelmes éveit soha nem szabad elfelejtenünk, ugyanakkor még azoknak is fájdalmas visszaemlékezni rájuk, akik csak jóval később születtek. A náci uralom és a holokauszt rengeteg magyar családban is otthagyta a nyomait, hiszen sokan vannak, akik rokonaikat veszítették el a haláltáborokban. Ez lehet az oka annak, hogy még ma is sebeket képes feltépni egy-egy történet. Ilyen történet dr. Katona Szandra meséje is, aki a Borsnak árulta el, hogy tíz évvel ezelőtt egy nagyon különleges, gyakorlatilag egyedülálló mesterhegedű került a birtokába, amiről kiderült, hogy bizonyítottan a világ egyetlen olyan hangszere, amit egy náci haláltáborban készítettek. A Bochkor stábja is felfigyelt a történetre.

Bochkor Gábor műsorvezetőtársa nem tudta visszatartani a könnyeit (Fotó: Kiss Annamarie / HAON)

Lovász László a Bochkorban: „Ez a hangszer a világon nagyon sok embernek jelent rengeteget”

Dr. Katona Szandrával éppen erről a hegedűről beszélgettek a Retro Rádió reggeli műsorában, amikor Bochkor Gábornak feltűnt, hogy a vele szemben ülő Lovász Lászlónak eleredtek a könnyei. A rádiós műsorvezető nem is csatlakozott a beszélgetéshez, csupán csendben hallgatta a hihetetlen, ugyanakkor fájdalmasan lélekemelő történetet a „Remény hegedűjéről”, melynek eszmei értéke szó szerint felbecsülhetetlen. Szerettük volna megszólaltatni a könnyekig hatódott Lovász Lászlót, de a műsorvezető nem szerette volna kommentálni a történteket. Ugyanakkor a beszélgetés végén megszólalt és a hallgatóknak is feltűnhetett, hogy nagyon megviselte őt a téma.

Elképesztő történet…

Ez a hangszer a világon nagyon sok embernek jelent rengeteget, ahogyan a saját történetük hozzá kapcsolódik - mondta elcsukló hangon Bochkor Gábor műsorvezetőtársa.