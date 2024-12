Élő adásban akadt ki Bochkor Gábor

Bochkor Gábor és a Retro Rádió reggeli műsorának komplett stábja a hallgatók segítségét SMS-ben kérték, hogy kinek ítéljék oda az Év szakértője díjukat. Mint az egy ilyen szavazásnál megszokott, egy meghatározott listából lehetett választani. Azonban a szavazás lezárása után is még záporoztak az üzenetek, végül már a műsorvezetőket is felkérdezték, hogy miért nincs rajta esetleg más név. Bochkor Gábor a sokadik SMS után teljesen ki is akadt!

Bochkor Gábor teljesen kiakadt a hallgatókra Fotó: Archív / hot! magazin

Aztán persze voltak – én ezt imádom a legjobban– , akik bővítik a listánkat. Miért nem azt, azt miért nem jelöltük? Nem, nem, nem szólunk bele más munkájába! Azt értsük már meg, most és mindörökre, NEM! Elmondtuk egyébként az érveinket – Vályi Pistát miért nem –, akinek rovata van azt miért nem, hanem azt a szakértőt, akit mi megkerestünk valamikor és rendszeressé vált. Egyébként a fő témáinkban szakértenek

– kezdte Bochkor Gábor, akikkel egyetértettek kollégái is, hogy miért kell mindenáron kihúzni a gyufát így karácsony alkalmából.

Két órával előbb akarta abbahagyni a műsorát Bochkor Gábor

A szituáció végül egyre nagyobb feszültséget okozott a műsorvezetőben, aki bár nevettette Lovász Lászlóékat, egy ponton már abba akarta hagyni az adást.

– Komolyan mondom, főbe lövöm magam, nem lesz jövőre BCHKR! Ezt nem lehet bírni, olyan szépen futottak az olimpián, kapjon mindenki aranyat. Ezt nem hiszem el – akadt ki a műsorvezető a hallgatók üzeneteire, ami persze csak egy üres fenyegetőzés volt.