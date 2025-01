Berki Mazsi: Mintha három gyermekem lenne!

Berki Mazsi párja, Zoltán mindenben segít

Berki Mazsi és új párja, Zoli mindenben számíthatnak egymásra - Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN

Berki Mazsi bokszedzésekre járt és a felkészítések miatt sokkal kevesebb ideje maradt a családjára, amit nagyon nehezen élt meg. Berki Mazsi új párja, Zoli segítő kezet nyújtott neki mindenben, és bástyaként állt mögötte.

– Hálás vagyok Zolinak mindenért! A nehezebb időszakomban is számíthattam rá, ami fontos volt a mentális felkészülésemhez is. Próbálom viszonozni neki mindezt, ami nem esik nehezemre, mert imádok gondoskodó lenni, Zoli pedig kifejezetten élvezi ezt. Néha úgy is érzem, mintha három gyermekem lenne! – nevetett fel. – A viccet félretéve: tudom, hogy neki is szüksége van az otthoni nyugalomra, a teljes kikapcsolódásra. Ilyenkor jó látni, hogy mennyit nevetnek a kislányommal, Emmával és az ő lányával, Zarával. Igazi kis család lettünk, ami boldoggá tesz!

Nagy pofon Berki Mazsi a Hell Boxing Kingsben egészen a döntőig menetelt, ahol óriási mérkőzést vívott. Végül aztán pontozásos győzelmet aratott, a ringbíró az ő kezét emelhette a magasba, ezzel pedig a mesés pénzdíj is az ő markát ütötte.

Berki Mazsi és új párjának exe egymás támaszai Sokan el sem tudják képzelni, hogy jó kapcsolatot ápoljanak a párjuk exével. Mazsi az élő példája annak, hogy ez másképpen is működik, sőt! Együtt nyaralnak, egymás támaszai, és számára Kitti olyan, mintha a lelki társa lenne.