Berki Mazsi és párja igazi családdá vált: "Zoli számomra a nagybetűs Férfi"

Két évvel ezelőttre datálható Berki Mazsiék kapcsolata, ami azóta is betonbiztos alapokon nyugszik. A megismerkedésükkor voltak olyan sarkalatos pontok, amelyek alapján egyből eldöntötték: dolguk van egymással. Ezt már akkor érezték, amikor először találkoztak, hiszen a férfi elmondása szerint Mazsi csillogó szemei azok, ami miatt megtetszett neki az édesanya.

Berki Mazsi párja a nagybetűs férfi - Fotó: archív / hot magazin

Berki Mazsi párja nagybetűs férfi

– Zoli számomra a nagybetűs Férfi, amire nekem hatalmas szükségem van. Mindenben tudok rá számítani, kedves és odaadó. Pont Balogh Edinával beszéltünk nemrégiben, hogy olyan kevés manapság az igazi férfi, akire fel lehet nézni. Erős személyiségnek tartom magam, de nem kívánom, hogy elnyomjon a másik.

Szeretek felnézni a szerelmemre, és az, hogy Zoli mellett nőnek tudom érezni magam, sokat jelent nekem.

Emellett a humora volt az, ami először megfogott – kezdte Mazsi a hot! magazinnak.

Berki Mazsi lánya is remekül kijön Zoltánnal

Mindketten egyfajta „csomaggal” érkeztek a kapcsolatukba. Azonban elfogadták egymást, és gond nélkül egyesítették az életeiket.

– Csak úgy lehet egymással együtt élni, ha mindkét oldalról elfogadjuk és kedveljük azt, amit a másik magával hozott. Hála Istennek, a kislányom rám ütött, szóval nagyon jól kijön Ma­zsi­val, és ez fordítva is igaz. Emma pedig tiszta édesanyja, ezért szerencsére tudom őket kezelni – mondta nevetve Berki Mazsi párja, Zoltán.

Minden héten randizik Berki Mazsi párjával

Mivel Mazsi és Zoli is rengeteget dolgozik, mellette pedig a szülői feladatokat is ellátják, szükségét érezték annak, hogy beiktassanak hetente egy napot, ami csak az övék. Ilyenkor nem telefonoznak, a munka is megvárhatja őket, és csak azzal törődnek, hogy minőségi legyen az egymásra fordított idő.

Berki Mazsi és Zoltán nem is lehetne ennél boldogabb - Fotó: archív / hot magazin

– Nagyon ritka, amikor külön töltjük az éjszakát. Az utóbbi egy hónapban talán egyszer volt ilyen. Ilyenkor, amikor másnap találkozunk, úgy érezzük magunkat, mint a tinédzserek.

Még mindig körülöttünk van a rózsaszín köd, ha meglátjuk egymást, de ezért sokat is teszünk.

Például minden pénteken randinapot tartunk, amikor csak kettesben töltünk időt. Erre általában ősszel könnyebb sort keríteni, amikor mindkettőnk életében beáll egy rendszer. Nyáron pörgés van, és akkor amúgy is szoktunk kettesben nyaralni vagy utazni. Ilyenkor próbálunk nem dolgozni: elmegyünk edzeni, majd közösen masszázsra. Ezekben a helyzetekben persze nagy kérdés, hogy ki vigyáz a gyerkőcökre: sajnos a szüleim és a húgom egy másik városban laknak, emiatt alapos átgondolást igényel egy-egy ilyen nap kivitelezése, így mindig előre kell szervezni. De egyáltalán nem megoldhatatlan. Szerencsére Zoli jóban van a kislánya édesanyjával, Kittivel, és sokszor az anyukája is besegít a vigyázásba, ahogy bébiszitter segítségünk is van, Grégi személyében – tette hozzá Mazsi.