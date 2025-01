Ahány jelentkező, annyiféle motiváció jellemzi a TV2 képernyőjén hétfő este induló A Kiképzés című műsorban szerencsét próbáló 48 nőt és férfit. Annyi azonban már most bizonyos, hogy a Magyar Honvédséggel együttműködésben készült sport-reality-ben akadnak olyan „harcosok”, akik már eddig is megjárták a hadak útját és hatalmas csatákat tudhatnak a hátuk mögött. Közéjük tartozik Bolla Adrienn is, aki hosszú évekig abban sem lehetett biztos, hogy akárcsak egyetlen olyan napja is lesz az életében, amikor nem kell pokoli fájdalommal küzdenie. A fiatal nő szembenézett gyógyíthatatlan betegségével és szembement a realitással. A Kiképzés részvevője most a Borsnak mesél a rögös útról, amit a reménytelenségtől egészen mostanáig megtett és aminek a végén ott várta a teljes tünetmentesség és az esélye annak, hogy megmutassa országnak-világnak, tényleg nincs lehetetlen, csak tehetetlen.

Legyőzte a betegségét, így A Kiképzés sem foghat ki Bolla Adriennen (Fotó: Bolla Adrienn)

A Kiképzés egyfajta terápia lehet Adrienn számára

– Az egyik legerősebb motivációmat a betegségem adta, amit több, mint tíz éve diagnosztizáltak nálam. Belevágtam a lehetetlenbe és minden lehetőséget megragadtam a gyógyulásom érdekében.

Számos kísérleti műtéten és kezelésen estem át, de az állapotom nem, vagy alig javult.

– Ez pedig alaposan rányomta a bélyegét a mindennapjaimra, hiszen gyakorlatilag huszonnégy órás fájdalom gyötört – kezdte lapunknak A Kiképzés című sport-reality egyik szereplője, aki végül a saját kezébe vette sorsa, de leginkább az állapota irányítását. – Pár éve elérkezett az a pont, amikor döntenem kellett, hogy mit is kezdek az életemmel, hiszen tisztán látszott, hogy a hétköznapi orvoslás nem lesz képes javulást elérni nálam. Szemléletet és életmódot váltottam. Belépett az életembe a sport és ezzel egy időben teljes életmódváltásba kezdtem. Formálódni kezdett a testem és ezzel egy időben elindult egy fizikai és mentális folyamat, aminek hatására mára teljesen tünetmentes vagyok. Ma már ott tartok, hogy igyekszem a sorstársaimnak is segíteni, mint személyi edző és táplálkozási tanácsadó – tette hozzá Bolla Adrienn, akit párja is támogatott abban, hogy kipróbálja magát A Kiképzésben és megpróbáljon bejutni a négy, hivatásos kiképzőtiszt egyikének csapatába, sőt egy súlyos baleset is ebbe az irányba terelte.