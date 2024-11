"Emberként dupla nulla" - Zalatnay Cini reagált Magyar Péter újabb botrányára

Zalatnay Cini: Magyar Péter számomra egy nulla

Zalatnay Cini nem tartotta magában a véleményét Magyar Péter ügyében - Fotó: Máté Krisztián

Mondanunk sem kell, hogy a hangfelvételen elhangzottak Zalatnay Cinit is mélyen felháborították. Az énekesnő egész egyszerűen nem érti, hogy állhat valaki egyáltalán szóba Brüsszel emberével!

- Egy ilyen stílusú és fazonú ember, mint Magyar Péter számomra egy nulla. Emberként, vagy női szemszögből nézve meg egyenesen dupla nulla. Ezt a Jóisten nem fogja sokáig hagyni, de eddig is csak azért hagyhatta, mert néha még a Jóisten is hibázhat. Emlékszem még a legkeményebb rockvilágban is kiemelten fontos volt az előadóknak az a rajongó, aki már idősebb, kispénzű, vagy ne adj Isten, beteg. Magyar Péter a jelek szerint azt is elfelejti, hogy neki is vannak szülei és ő is lesz öreg, már ha a Jóisten megadja neki ezt. Leginkább az háborít fel, hogy Magyar Péter nyuggerkommandónak nevezi az idős szavazóit. Példát vehetne Schmuck Andorról, aki viszont szépkorúaknak hívja a nyugdíjasokat! Ez már nem is pártállás, hanem emberség kérdése. Az meg, hogy valaki, aki egy országot akár kormányozni más emberek halálát kívánja, egyenesen riasztó. Egy szó, mint száz, Magyar Pétert egy értéktelen figurának tartom

- összegezte véleményét Zalatnay Sarolta.