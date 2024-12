Exkluzív! Kimondta a boldogító igent Weisz Fanni, íme a részletek!

Weisz Fanni élete egyik legboldogabb időszakát éli! A gyönyörű modell ugyanis nem csak édesanya lesz hamarosan, de mint megtudtuk, nemrég a boldogító igent is kimondhatta a szerelmének. Az örömhírt Fanni csak a Borssal osztotta meg, s bár a magánéletét igyekszik a nyilvánosság kizárásával élni, néhány részletet azért elárult az egyik legboldogabb napjáról.

Ilyen volt Weisz Fanni esküvője Fotó: Szabolcs László

Weisz Fanni: Novemberben volt a nagy napunk!

Fanni és szerelme még júniusban jelentették be, hogy eljegyezték egymást, nem sokkal később pedig az is kiderült, hogy ajtajukon kopogtat hamarosan a gólya is. A rajongók természetesen nagyon örültek a hírnek, hiszen a modell láthatóan nagyon boldog vőlegénye mellett. Vagyis egészen pontosan férje mellett, hiszen novemberben már hivatalosan össze is kötötték az életüket. Az esküvő pont olyan volt, ahogy Fanni elképzelte, meghitt hangulatban lettek férj és feleség. Ez Fanni számára nagyon fontos volt, hiszen gyermekük érkezésétől függetlenül is még oltár elé szerettek volna állni idén.

Novemberben volt a mi nagy napunk! Pont olyan volt, ahogy elképzeltem, a legfontosabb emberekkel, szűk családi körben mondtuk ki a boldogító igent. Számomra ennél szebb nem is lehetett volna, hiszen a család mindennél fontosabb

– kezdte lapunknak Fanni, aki bár a magánéletéről tudatosan nem beszél, úgy érezte, hogy a rajongóinak tartozik annyival, hogy élete egyik legszebb napjáról beszámoljon. Ahogy arról is, hogy hamarosan a kezükben tarthatják férjével első közös gyermeküket, aki a hírek szerint decemberben látja meg a napvilágot.

– Nagyon sok minden történt velünk, mióta együtt vagyunk. Rengeteg csodás pillanat, de mégis most válik kerek egésszé a mi történetünk, hiszen decemberben megszületik a kisfiunk. Már minden gondolatom körülötte forog, úgyhogy az érzékenyítő előadásaim számát is le kellett csökkentenem, hogy a szülésre koncentrálhassak. Az utolsó Sopronban volt, de idén már nem vállalhatok többet – tette hozzá a boldog kismama, aki mostantól a babavárásra szeretne koncentrálni, és ebben a témában már nem nyilatkozik.