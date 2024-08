Weisz Fanni: „Szeretnénk majd egy kislányt is”

Weisz Fanni alapvetően szereti a nyarat, de kismamaként ez egészen más történetnek bizonyult. A kánikulát nehezen bírta, ám most már úgy érzi, túl van a nyár nehezén.

Weisz Fanni: Nem tagadom, félek a szüléstől (Fotó: Szabolcs László / Hot magazin)

– Az elmúlt hetek katasztrofálisak voltak. Minden bajom volt: fájt a fejem, szédültem, azt hittem, hogy megőrülök. Most viszont már frissnek érzem magam. Most, hogy babát várok, olyan, mintha mindent duplán éreznék; valahogy elviszi az erőmet és az energiámat, ezért a meleget is kifejezetten rosszul viseltem – kezdte a hot!-nak Fanni. – Az első két hónapban nem éreztem semmi kirívót, viszont amint fejlődni kezdett a baba, egyre kívánósabb lettem. Hol a sósat, hol az édeset kívántam, a hangulatom meg nagyon változó volt. Most nagyon jó kedvem van, de volt azért, amikor visszahúzódósabb voltam, és még ahhoz sem volt kedvem, hogy megcsináljam a sminkemet vagy a hajamat; csak feküdtem az ágyamban. Most már csak néha van ilyen rossz hangulatom.

Az édesanyjára mindig számíthat (Fotó: Szabolcs László / Hot magazin)

„Néha volt csak hányingerem”

A modell az első trimeszterben nem tapasztalt túl sok rosszullétet. Most pedig, hogy már az ötödik hónapban van, egyáltalán nem gyötri az émelygés.

– Néha volt csak hányingerem, meg kicsit szédültem, összesen egyszer hánytam. Éppen a párom kocsijában voltunk, ő vezetett, én meg egy zacskót szorongattam. Tüneményes volt, mert végig simogatott, mondta, hogy ügyes vagyok, egyáltalán nem volt finnyás, segítőkész volt. Nagyon sok szeretetet és odafigyelést kapok tőle, ezért is imádom! – mesélte a kismama a hot! magazinnak.

Weisz Fanni kisfia decemberi baba lesz, a leendő szülők pedig szeretnék kiélvezni a babavárás minden percét. Nem kapkodnak azzal, hogy készen legyen a gyerekszoba.

– Kedves, de visszafogott szobát szeretnénk neki, kis macikkal és bézs falszínnel. Babakocsiból viszont extrát szeretnék, hiszen a baba kényelme nagyon fontos.

Kiélvezi a várandősság minden pillanatát (Fotó: Szabolcs László / Hot magazin)

„A párom velem lesz a szülésnél”

Amióta Fanni megtudta, hogy kisbabát hord a szíve alatt, kíváncsian kérdezgeti az édesanyját, a nagymamáját és a család többi női tagját arról, milyen tapasztalataik vannak a szülésről.