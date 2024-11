Fotókon, milyen meseszép kismama Weisz Fanni: Így telnek a várandósságának utolsó hetei

Weisz Fanni gyönyörű kismama - Fotó: Regéczy Nagy Andrea / hot magazin

Kicsit ijesztőnek tűnik a szülés Weisz Fanni számára

A szülés sok kismama számára ijesztő lehet, nem kivétel ez alól Fanni sem. A modell teljes mértékben bízik az orvosában, ezért olyan szülési módot választ, amit orvosa javasol, és ami a legjobb a babának.

– Jaj, a mai napig gondolkozom rajta, hogy lesz... Fájni fog? Vajon simán szülök majd? Vagy nehezen? Spontán megy majd? Vagy császármetszés lesz? – sorolta Fanni a gondolatait. – Félek egy picit, de azt gondolom ez teljesen normális.

Weisz Fanni kisfiának szobája már majdnem teljesen készen van

A kismama elárulta azt is, milyennek képzelte el a kisfia szobáját: pasztellszínek dominálnak majd, és csak lassan tervezi belevinni a színeket játékokkal és plüssökkel.

– Majdnem kész a gyerekszoba, a párom már összerakta a babaágyat is. Mindent megvettünk a kisfiunknak – mondta. – Alig várom, hogy megszülessen, nagyon izgatott vagyok. Jó anya akarok lenni. Nem tudom még, milyen érzés lesz a karomban tartani a kisfiamat, most még kicsit hihetetlen számomra, de biztosan csodálatos lesz.

Meglepő eredmény A gyönyörű kismama a közösségi oldalán elárulta, mennyit mutat az a bizonyos mérleg. „Már 63 kiló vagyok! Durva! De annyira jól érzem magam!” – írta.