Weisz Fanni mindenórás: már a bőröndjét is bepakolta

Weisz Fanni várandóssága és eljegyzése óriási hír volt nyár elején, a modell aktívan posztol közösségi oldalain a terhességgel kapcsolatos élményeiről és érzéseiről, persze a rajongók legnagyobb örömére. Legújabb bejegyzése szerint nagyon úgy tűnik, hogy a kismama indulásra kész.

Weisz Fanni terhességét figyelemmel kíséri a média, kisfia bármelyik pillanatban megszülethet / Fotó: Szabolcs László / Hot magazin

A várakozással teli órák egyre hosszabbak

Fanni pocakja csodaszépen gömbölyödött az elmúlt hónapokban, bár a modell láthatólag egy grammot sem hízott, kizárólag a hasa nőtt. Fanni boldogan készül az anyaszerepre, s bár sok új kihívással is szembe kell majd néznie, ha megszületik a pici, a követők támogatása és szeretete erőt ad neki. Pozitív kisugárzását és mosolygós énjét a terhesség idején is megőrizte, a babavárás időszaka még szebbé tette őt.

A csinos kismama legújabb videójában vicces pillanatokat mutatott arról, hogy a várandósságnak vannak azért árnyoldalai is, jól lehet, Fanni könnyedén legyint ezekre. Az utolsó napok bizony alaposan próbára teszik a leendő édesanya türelmét, hiszen érthető módon nagyon szeretné karjában tartani kisfiát, arról nem is beszélve, hogy már nehezen alszik, minden pozíciót kényelmetlennek érez, nem tudja bekötni a hasától a cipőjét, és fáj a dereka is. Az azonban már egyértelműen kiderül, hogy Fanni készre pakolta a kórházas bőröndjét, vagyis bármikor is indul be a szülés, készen áll az indulásra. A videó végén – amit Fanni Instagram-oldalán lehet megnézni – úgy tűnik, mintha el is indulnának, ez azonban nem derül ki egyértelműen. Egy napig elérhető Facebook-történetében még a pelenkázót is megmutatta, rajta a világ egyik legcukibb kisfiús szettjével, így most már csak a baba hiányzik onnan, hogy végre felöltöztethesse.

Weisz Fanni Instagram-oldalán, videóban mutatta meg, hogy már mindent bepakolt (Fotó: Weisz Fanni Facebook-oldala)

Weisz Fanni férjhez ment

A közelmúltban érkezett a hír, hogy Weisz Fanni és szerelme hivatalosan is egybekeltek. A gyönyörű modell boldogsága most már csak akkor válhat teljesebbé, amikor megölelheti kisfiát, akinek a születésére tényleg bármelyik pillanatban sor kerülhet.