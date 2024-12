Világsztárok és Grammy-díjas előadók lépnek színpadra Mága Zoltán újévi gáláján

Fotó: Schumy Csaba

Németországot képviselve a Jürgen-Fehling Theaterpreis-díjas operaénekest, Daniel Szeili tenort láthatjuk, aki a Meiningeni és a Lübeck-i Színház állandó tagja, fellépett Európa számos rangos koncerttermében, operaházában, továbbá egyedi produkcióval készül Ilaria Della Bidia, olasz énekesnő is, aki Andrea Bocelli állandó duettpartnereként Olaszország egyik legismertebb hangja.

Dánia képviseletében Emmelie de Forest énekes lép színpadra, aki az Only Teardrops című dallal Malmőben megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, de láthatja majd a közönség Írország képviseletében Ryan O’Shaughnessy énekest, aki a Britain’s Got Talent és a The Voice után fellépett az Eurovíziós dalfesztivál döntőjében is.

Az UNESCO szellemi világörökségének részeként számontartott, világszerte híres portugál zenei műfaj, a fado egyik legnagyobb művésze, Cuca Roseta énekesnő is elkápráztatja majd az Aréna közönségét, előadásában megidézve a portugál lélek zenéjét. A XVII. Budapesti Újévi Koncerten Lettországot Antons Trocjuks virtuóz csellóművész képviseli, de az Európai Unió tagállamai közül több kimagasló és sokszoros díjnyertes előadóművész, klasszikus zenész is színpadra lép majd.

A Prima Primissima-díjas hegedűművész neve és a Budapesti Újévi Koncert rangja is garancia a minőségi szórakozásra, az új esztendő méltó és ünnepélyes köszöntésére. Természetesen a hagyományos, közös koccintás idén sem marad el. Az Aréna 13 ezer fős közönsége az év legnagyobb koncertjén egy közel 500 fős produkciónak lehet részese, ahol a külföldi sztárvendégek és a Nemzet Színészei együtt köszöntik majd az új esztendőt.

Fotó: Schumy Csaba