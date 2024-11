Újabb élő show-val folytatódik szombat este a Dancing with the Stars című műsora. Tóth Gabi szerelmével, Papp Máté Bencével alkot tökéletes párost. Kiderült, hogy Gabi kislánya is ott van a stúdióban. Hannaróza - aki december 2-án lesz 5 éves - fegyelmezetten ült a stúdióban és figyelte édesanyját.

Tóth Gabi és Hannaróza Fotó: Bánkúti Sándor