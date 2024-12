Hihetetlen, mit művelt a színpadon Szikora Róbert – Galéria

Egy gyufaszálat sem lehetett leejteni december 29-én a Papp László Budapest Sportarénában, az R-GO szilveszteri nagykoncertjén. Szikora Róbert pár nappal a buli előtt a Borssal osztotta meg, hogyan készül a nagyszabású partira, de ekkora sikerre, szűnni nem akaró tapsviharra és üdvrivalgásra még ő sem számított.

Szikora Róbert és vendégei, Paulina, valamint a ValMar duó hihetetlen hangulatot varázsoltak (Fotó: Sári Zsuzsanna Dóra)

– A hiba az hiba, a közönség pedig mindent észrevesz, minden apró részletnek stimmelnie kell, még az sem mindegy, hogyan áll rajtam a fellépőruhám, főleg az ünnepi lakoma után – kezdte nevetve a Borsnak még a koncert előtt Szikora Róbert, aki a fizikai állóképességét sem bízza a véletlenre, 71 évesen is heti 2-3 alkalommal teniszezik, hogy a legjobbat tudja nyújtani a színpadon.

– Kamu posztokban olvastam, hogy állítólag, kerekesszékbe kényszerültem, ennek igazságtartalmát december 29-én mindenki eldöntheti a Sportarénában – tette hozzá.

Szikora Róbert varázsolt a Sportarénában

Szikora Róbert énekes nem tagadta, álmaiban sem gondolta volna, hogy ekkorát szól majd Úristen című slágere Marics Petiékkel, és alig várja, hogy december 29-én együtt lépjen velük színpadra. Úgy érzi ugyanis, a két kissé csibész, elképesztő energiákkal rendelkező előadó őt is megfiatalítja.

– Nagyon jófejek Maricsék, olyan, mintha két osztálytárs jönne fel velem a színpadra, igazi ízig-vérig zenész kölykök. Úgy vélem, ha egy idősebb zenész fiatalabbakkal veszi magát körbe, akkor ő maga is megfiatalodik. Ők egyszerre profik és nagyon csintalanok. Nemcsak a ValMar duó lesz azonban a vendégem, hanem Paulina is, aki az egyik legtehetségesebb fiatal zenész-énekes, akit ismerek. Valamint velem tartanak a Fővárosi Nagycirkusz artistái is, hogy minél fergetegesebb legyen a show – ígérte.

A show pedig valóban fergeteges volt, az R-GO olyan bulit csapott, amire évek múlva is emlékezni fog, mind Szikora Róbert, mind pedig a közönség, aki egy emberként üvöltötte: Létezem!

Elég csak a galériánkban található képekre pillantani, hogy egy kicsit megérezzük a koncert hangulatát. Képösszeállításunkat az alábbi fotóra kattintva lehet végignézni: