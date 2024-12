"Csodálatos vagy" - Szarvas Andi megmutatta kerekedő terhespocakját, imádják a kommentelők

A 2018-as Miss World Hungary, Szarvas Andi pár hónappal ezelőtt közölte a csodálatos hírt, hogy első gyermekével várandós. Azóta már össze is házasodott a szerelmével, jelenleg is együtt várják, hogy megszülessen a kislányuk, és új taggal bővüljön a család – most pedig igazán különleges poszttal jelentkezett az egykori szépségkirálynő.

Szarvas Andi / Fotó: Ladóczki Balázs

Szarvas Andi megmutatta a közösségi oldalán, hogy milyen szépen kerekedik már a terhespocakja. Egy karácsonyi fotózáson vett részt a várandós híresség, aki mondhatni ajándéknak öltözött, ugyanis egy hatalmas, piros masni van a felsőjén az ünnepi felvételen.

Jövőre már együtt pózolunk a karácsonyi képeken🎄👼🏼♥️

– írta Szarvas Andi a poszthoz.

A kommentelők egyenesen imádják a karácsonyi fotót, hiszen volt, aki csak annyit írt hozzá, hogy "Csodàlatos vagy Andiii❤️", többen pedig szívecskés hangulatjelekkel fejezték ki a tetszésüket.

Itt lehet megtekinteni Szarvas Andi posztját: