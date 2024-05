Stohl Luca tüneményes fotókon mutatta meg születésnapos kislányát: Róza 1 éves lett

Stohl András legidősebb lánya tavaly májusban adott életet első gyermekének, az imádni való kis Rózának, akivel szülei egyszerűen azóta sem tudnak betelni.

Egy éves lett Stohl Luca kislánya Fotó: Annoni Zita

Ez persze érthető is, hiszen amellett, hogy első gyermek még valóban elképesztő cuki kis csöppség, aki lassan már nem is lesz olyan kicsi, ugyanis most ünnepelte az 1 éves születésnapját.

A jeles lakalomról pedig szülei több fotót is megosztotta, Stohl Luca az Instagram-oldalára töltötte fel az ünneplésről készült képeket, amelyekre csak úgy özönlenek a gratulációk és a jó kívánságok.

Emellett az is jól látszik, hogy az elmúlt időszakban milyen sokat nőtt a kis Rózi.