"Hamarosan..." - Sejtelmes videót rakott ki Stohl András, vajon mire készül?

Sokak szerint Stohl András minden idők egyik legjobb magyar színésze. Már az egész ország tudja, hogy műsorvezetőként is fantasztikus, hiszen a Dancing with the Stars-ban is rengeteg maradandó, szórakoztató pillanatot okozott a közönségnek – sőt, voltak olyan kommentelők, akik saját bevallásuk szerint főleg miatta és a humora miatt nézték a TV2 szuperprodukcióját.

Stohl András / Fotó: TV2

Stohl András most egy kifejezetten sejtelmes poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, ugyanis megosztott egy rövid, kedvcsináló videót, amiben betekintést nyerhetünk a Dancing with the Stars fináléjába úgy, ahogy még soha – a műsor december 14-én ért véget, és végül WhisperTon és táncpartnere, Tóth Katica vihették haza a győztesnek járó trófeát.

Ilyen volt a @dancingtv2 F🌠I🌠N🌠Á🌠L🌠É..

Hamarosan…

– írta Stohl András a poszthoz.

Ezek szerint Stohl András hamarosan egy olyan videóval fog jelentkezni, amiben bővebben is felfedi, hogy milyen is volt a Dancing with the Stars fináléja a színfalak mögött, műsorvezetőként – legalábbis nagyon erre utalnak a jelek.

Itt lehet megtekinteni Stohl András posztját: