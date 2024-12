Simon Kornél: „Részemről szerelem volt a nulladik látásra”

Simon Kornél és Gryllus Dorka kapcsolatát rengetegen ismerik, noha a színész házaspár élete nem nyitott könyv, magánéletüket amennyire tudják, óvják, most mégis megtudhattuk megismerkedésük történetének legapróbb részleteit.

Simon Kornél számára Gryllus Dorka a nőideál (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Simon Kornél: „Ez a nő egyszer a feleségem lesz”

A színész őszintén bevallotta Palik László műsorában, hogy már huszonéves korában felkapta a fejét, mennyire tehetséges és gyönyörű színésznő Gryllus Dorka.

Részemről szerelem volt első, vagyis inkább nulladik látásra. Már az elején féltem tőle, hogy bele fogok szeretni. nekem ő volt a nőideálom, a mai napig az. Teljesen nyilvánvaló, hogy nőként nekem ő a legszebb és mégiscsak ő Európa egyik legjobb színésznője. Először még csak a televízióban láttam, de már akkor leesett az állam, és azt gondoltam, hogy elképesztő ez a csaj, szép és szexi és legfőképpen azt, hogy mekkorát alakított abban a filmben!

– kezdi Kornél, aki beavatta a nézőket abba is, hogy kapcsolatuk azért nem indult zökkenőmentesen.

– „Dorka még más felesége volt, amikor először személyesen láttam. Szegeden voltunk és egy haverommal ültünk az autóban, amikor egyszer csak megláttam egy citromsárga Beetle kocsit, benne pedig az a nő ült, akit én a tévében láttam.

Szemmel láthatóan veszekedtek a férjével és én hosszasan néztem utána és az volt a fejemben, hogy ez a nő egyszer a feleségem lesz. Aztán magamhoz tértem, hogy te jó ég, miket gondolok én Gryllus Dorkáról

Simon Kornél és Gryllus Dorka kapcsolatának története mesébe illően alakult (Fotó: MW archív)

Utólag mindent elmesélt

Simon Kornél később egy színházi előadás kapcsán találkozott Dorkával, akkor már kollégaként, mint mondja, a próbákon bevillant neki ez az autós élménye, amit ekkor természetesen még nem mesélt el a színésznőnek.

– Rögtön összejöttünk, de aztán szakítottunk, mert ugyan a premier buliján mindketten szerelmet vallottunk egymásnak, mindamellett az is nyilvánvaló volt, hogy nem fog működni. Ő is kapcsolatban volt és én is, ő Németországban, én Magyarországon, szóval sehogy nem jön össze.

A fordulat két héttel később következett, amikor Gryllus Dorka felhívta Kornélt és a hogyléte felől érdeklődött.