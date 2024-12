„Ennek most én iszom a levét” - Schóbert Lara mégsem lesz edző?

Schóbert Lara igazán eseménydús évet tudhat maga mögött, hiszen nem csak rendbe jött a magánélete és rátalált a szerelem, de a munkájában is kiemelkedően teljesít. A fiatal lány ugyanis idén ismerkedett meg a boksszal egy műsornak köszönhetően, - amit egyébként meg is nyert – és annyira tehetségesnek tartották, hogy felkérték edzőnek is. Bizony, a napokban az a hír járta, hogy Lara ökölvívóedző lett, és Újpesten tart órákat hölgyeknek. A leírás szerint ezeken az órákon nem csupán a test, hanem a lélek erősítése is egy fontos feladat, ráadásul a résztvevők nemcsak hatékony kardió- és erősítő edzésen vehetnek részt, hanem megtanulhatják az alapvető önvédelmi technikákat is, miközben egy támogató közösség részévé válnak. Ám most kiderült, hogy porszem került a rendszerbe, és Lara mégsem lesz bokszedző.

Fotó: Markovics Gábor

Schóbert Lara tisztázta magát

Schóbert Lara: Remélem, így tiszta minden

A fiatal lány az Instagram-oldalán szeretett volna reagálni arra, hogy mi az igazság az edzői munkájával. Mint kiderült, önhibáján kívül kezdett el terjedni az, hogy ő ökölvívást tanítana...

– Szeretném magamat tisztázni, ha megengeditek. Tehát én sem vagyok bokszoló, főleg nem bokszedző, és nem is gondolom egy percig sem annak magamat. Én egy közszereplő vagyok, aki elvállalta a Sztárbox műsorát, és egy éven keresztül kőkeményen, alázattal, tisztelettel űzte minden nap ezt a csodálatos sportot, amihez minimum kell 15 évnyi tapasztalat, hogy az ember bokszolónak nevezhesse magát – kezdte Lara, majd kifejtette, hogy az újpesti edzőterem hibázott.

Az oldalon egyszerűen sajnos csak elírás történt, amit nem egyeztettek le velem. Ez azt jelenti, hogy boksz-aerobik edző helyett, bokszedzőt írtak ki. Ennek most én iszom a levét.

– Én egy aerobikedző vagyok, aki annyira megszerette az ökölvívást, hogy elkezdtem a boksz aerobik edzések tartását, és azokat a dolgokat, amit Dobrádi Zsolt edzőm megtanított nekem. Az óráimon igyekszem átadni az embereknek, hátha kedvet kapnak ahhoz is, hogy elmenjenek egy komoly bokszedzőhöz és megtanulják ennek a sportnak a csodáit. Remélem, így tiszta minden – tette hozzá a fiatal lány.