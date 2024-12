Schóbert Lara újra szerelmes, és most nagyon úgy tűnik, hogy a tökéletes férfit találta meg. Emellett a karrierje is felefelé ível, és a sportban is megtalálta a saját útját. A box a szenvedélyévé vált. Éppen kiskutyájával szurkolt Berki Mazsinak a tévé előtt, és a képernyőre mutogatott. Ekkor szúrta ki a Metropol, hogy egy gyönyörű gyűrű van az ujján.