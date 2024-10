Schóbert Lara készen áll egy új kapcsolatra: „Nyitott vagyok, de nagyon óvatos”

Schóbert Lara komoly érzelmi válságon van túl, ugyanis hosszú hónapokba telt, hogy sikerüljön teljesen lezárnia a múltat és volt kapcsolatát Szekszárdi Tamással. A fiatal lány mindent megtett azért, hogy ez románc működjön, még Kazincbarcikára is elköltözött, hogy szerelmével lehessen, hiszen a férfi ott futballozott. Időközben aztán Pécsre igazolt, ahová Lara már nem követte őt, így a rajongók arra gyanakodnak, hogy a távolság verhetett éket közéjük. Persze, voltak olyan spekulációk is, melyek szerint a hűtlenség is közrejátszott, ugyanis a lány kiírt egy elég sejtelmes idézetet a szakítás után: Bízz a férfiakban, vagy élj a vízben. A hozzátartozó illusztráción pedig egy hölgy megpakolt bőröndökkel rohant a tengerbe… Nem is magyarázzuk ezt tovább! A lényeg viszont az, hogy Lara május óta szingli, és saját bevallása szerint mostanában sikerült úgy igazán összeszednie magát.

Schóbert Lara készen áll egy új kapcsolatra (Fotó: Máté Krisztián)

Schóbert Lara: Imádok ismerkedni

Rubint Réka lánya az Instagram-oldalán válaszolt meg pár kérdést, s többek között azt is, hogy hogyan áll most a fiúk terén, és sikerült-e lezárnia a múltat. Lara teljes őszinteséggel válaszolt, elmondta, hogy nagyon nehéz volt számára az utóbbi időszak, de a boksz óriási segítség volt a számára, úgyhogy már élvezi a szingli létet, de készen áll az ismerkedésre is.

Sikerült lezárnom a múltat. A boksz rengeteget segített benne. Abba menekültem és hát, jól is tettem. Megérte. Nyitott vagyok, bár ezentúl nagyon óvatos. Imádok ismerkedni új emberekkel, de ezt a jó szívemet, ami van, nehezen adom. Óvatosan

– árulta el Lara, aki a boksznak köszönhetően visszakapta önbizalmát is, ám azt nyomatékosította, hogy csak azért, hogy legyen mellette valaki, nem fog beleugrani egy új kapcsolatba. Inkább türelmes, és vár az igazira.