Schobert Lara az édesanyja nyomdokaiba lép

Schobert Norbi büszkén jelentette be az Instagram-oldalán, hogy a legidősebb gyermeke, Lara mostantól főállású edzőként dolgozik az ország egyik legexkluzívabb wellness központjában. Nagy lépés ez a mindössze húsz éves edző, illetve a családja életében is, hiszen innentől kezdve nincs vissza út: felnőtt a gyerek. Schobert Lara karrierje nyilvánvalóan meredeken ível majd felfelé, hiszen nagyon sokat készült rá, és most nem is kell semmi másra koncentrálnia, hiszen egyedülálló, tavasszal szakított a focista kedvesével is.

Lara edzőként dolgozik a teremben Fotó: Instagram

Staféta átadva

Schobert Lara nagyon tudatosan építi a jövőjét, bár most még a szüleivel együtt lakik, azt tervezi, hogy egy éven belül már önálló életet kezd. Többek között azért is fontos ez számára, mert híres ember gyermekének lenni bizony nem könnyű feladat. Akinek ismertek a szülei, arról ugyanis azt gondolja a közvélemény nagy része, hogy semmiért sem kell megküzdenie, el van kényeztetve és ha nem dolgozna, akkor is kényelmesen megélne. Nos Lara ebből nem kér. Ő meg szeretné - és fogadni mernénk rá, hogy meg is fogja - mutatni, hogy egyedül is megáll a lábán.

21 éves koromra azt kívánom, hogy külön élhessek. Nem azért, mert bármi gondom lenne a családommal! Nagyon szeretem őket, csak szerintem felnőtt nőként már szüksége van az embernek arra, hogy egyedül legyen. Illetve én imádtam, amikor önállóan, külön éltem. Nem tudom, miért. Belevaló vagyok, na…

- írta egy kérdezz-felek játékban az Instagramon a Schobert lány.

Schobert Lara immár felnőtt, dolgozó nő Fotó: Máté Krisztián

Büszke apa

Lapunk munkatársa megkereste Schobert Norbit, akitől azt kérdeztük, hogy édesapaként milyen élmény a lányát egy ilyen nagynevű fitneszterem plakátján látni? Illetve arra is kíváncsiak voltunk, hogy a gyermekeiket mennyire befolyásolták a szakmaválasztásban?

Megkeresték Larát, hogy vállalna-e heti egy edzést, és ő igent mondott. Tette ezt úgy, hogy egy műsor miatt eleve napi kettőt edz, vagyis csak heti egy alkalmat tudott elvállani. Az óraadás egyébként jól is jön neki, mert fontos, hogy szakmailag karban tartsa magát, ha már van egy ilyen szakmája

– mondta megkeresésünkre, Schobert Norbi, aki így folytatta: